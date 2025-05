La Justicia anula también el plan especial que dio forma a Torre Outlet, en Zaragoza

La Justicia ha asestado un nuevo golpe al centro comercial Torre Outlet de Zaragoza. La sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado también el plan especial diseñado por el Gobierno municipal del PP para ordenar los suelos en los que se construyó este complejo, una sentencia que se ha publicado semanas después de que los mismos magistrados dejaran sin efecto la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó con los votos favorables de PP, Vox, Ciudadanos y PSOE y con la oposición de ZeC y Podemos.

El fallo de los magistrados, una vez más, es claro: "Declarar no ser conforme a derecho total el planeamiento objeto del recurso". Es decir, que todos los trámites administrativos que se realizaron y que devinieron en una nueva ordenación de los suelos en los que se levantaba en su momento la fábrica de Pikolín para permitir la construcción de un centro comercial quedan anulados por ser contrarios a la norma. Esto da la razón a todas las entidades que se posicionaron encontra del outlet y que judicializaron el asunto: la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, varias asociaciones de comercio de barrio y de vecinos, IU, Ecologistas en Acción, Zaragoza en Común, Ecofontaneros, Podemos y UGT.

La suspensión del plan parcial que se aprobó en abril de 2020, no obstante, es una consecuencia directa de la anulación del PGOU que impulsó el Gobierno de Azcón para tratar de legalizar precisamente el complejo del Torre Outlet después de que la Justicia ya se hubiera pronunciado en contra del ordenamiento de los suelos propuesto.

Según ilustra el TSJA basándose en una sentencia del Tribunal Supremo, "la anulación por sentencia firme de una modificación del planeamiento general implica la pérdida de objeto del recurso contencioso que se interpone contra el plan especial que desarrolla las determinaciones del planeamiento general anulado". Por tanto, "la nulidad del Plan General deja sin sustento normativo el presente plan especial".

No obstante, para comprender debidamente lo que ha ocurrido en los tribunales con respecto a Torre Outlet conviene alejarse del lenguaje jurídicio. El primer varapalo judicial a este proyecto llegó en 2019, cuando el TSJA estimó los recursos contra el primer plan especial que aprobó el ayuntamiento a instancia de Iberebro, la promotora de Torreoutlet. Ese documento establecía la nueva ordenación de los suelos en los que se asentaba la fábrica de Pikolín, dando cabida así al centro comercial que se construyó en una zona calificada en el PGOU como H.

¿Qué ocurrió? Según dictó la Justicia, una zona H debe tener un uso industrial y aunque, de forma complementaria puede albergar usos terciarios y comerciales, un centro comercial no cabe dentro dentro según la normativa urbanística. Por tanto, el TSJA anuló el plan especial. El ayuntamiento e Iberebro recurrieron, pero no sus argumentos no fueron admitidos.

El intento de legalización

Para legalizar la situación del outlet, el Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón al frente, impulsó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para convertir esa zona H en una zona F, que sí daría cabida a un centro comercial como lo es Torre Outlet.

El cambio se aprobó en 2020 y, según juzgan los magistrados, "lo único que se persigue es introducir el régimen de usos contenido en el plan especial anulado". Es decir, hacer lo mismo pero mediante otro instrumento legal. La creación de esa zona F requería además de la redacción de un plan especial que ordenara los suelos y estableciera cómo se iba a confirgurar, sobre plano, el nuevo centro comercial.

Estas dos nuevas actuaciones del ayuntamiento fueron de nuevo recurridas por las entidades sociales y partidos políticos antes citados y son las que han sido anuladas recientemente. "Estamos ante una zonificación posterior a una transformación urbanística declarada judicialmente nula. Fácil será intuir de este modo el desenlace del presente procedimiento", rezaban los magistrados hace pocas semanas en la sentencia que anuló la modificación del PGOU. Es decir, que siendo que el centro comercial se construyó en base a un plan especial ilegal, los intentos para legalizar el complejo posteriormente resultan, también, contrarios a la norma.

Según ha podido saber este diario, el ayuntamiento e Iberebro presentaron la semana pasada un recurso ante el Supremo y el TSJA contra la sentencia que anulaba la modificación del PGOU. Ahora, ante auto que suspende el segundo plan especial de Torre Outlet, fuentes del Gobierno municipal recuerdan que la sentencia "no es firme". "Los servicios jurídicos valorarán esta segunda sentencia y marcarán la valoración y el criterio técnico y jurídico que el Gobierno municipal seguirá", han afirmado desde el área de Urbanismo. "Del mismo modo, se recuerda que el dictamen no implica un cierre inmediato del complejo ni pone en riesgo los negocios y empleos generados por la inversión", añaden.