Edificio abandonado en pleno centro de Zaragoza: el taller de arte sacro que pudo ser una discoteca

Mientras se aclara el conflicto abierto por la propiedad de la antigua escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, situada en la plaza de Los Sitios, esta y otras construcciones colindantes miran con envidia el proceso de reforma al que se está sometiendo al Museo de Zaragoza. La escuela sigue vacía y, pese a que el Gobierno de Lambán acordó con el Ministerio de Cultura la cesión del inmueble para convertirlo en un espacio expositivo, el Ejecutivo de Azcón ha decidido quedarse el edificio ante la falta de inversión comprometida por Madrid.

Y mientras la DGA busca inquilinos para la antigua escuela de Artes y Oficios, hay una casita cerca, propiedad esta del Ayuntamiento de Zaragoza, que sigue a la espera de que alguien se acuerde de ella. Hay quien la tiene en sus oraciones, como es el caso del portavoz de Vox, Julio Calvo, quien en el último pleno presentó una moción para su rescate. Se trata del antiguo taller de los hermanos Albareda, un edificio de estilo neogótico construido en los años 30 y que cae en la esquina entre la calle Balmes y Miguel Allué Salvador.

En la actualidad, sus accesos y ventanas con arcos ojivales están tapiados. El edificio fue proyectado por el ilustre arquitecto Teodoro Ríos. Sobre la puerta todavía se lee algo que permite recordar qué era este taller: El arte cristiano. Imágenes y retablos. Albareda Hermanos.

Y es que este era el lugar de creación de numerosas piezas de imaginería religiosa elaboradas por estos dos reconocidos artistas, que son autores, entre otras muchas obras, del paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, más conocido como La Borriquita, uno de los más queridos de la Semana Santa zaragozana.

Las ventanas ojivales del edificio del taller están tapiadas. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sin embargo, desde que el edificio dejó de ser un taller no ha vuelto a abrir sus puertas. Eso sí, planes para devolverlo a la vida no han faltado. Ni por parte del ayuntamiento ni por parte de privados.

Y es que pese a no ser nada ahora mismo, este edificio con casi un siglo de historia ha podido ser muchas cosas. Fue en el año 2007 cuando el ayuntamiento inició los trámites para expropiar el edificio a sus propietarios, si bien no fue hasta 2009, con un acuerdo mediante, el consistorio acordó con los dueños comprar el antiguo taller por más de 2 millones de euros para poder habilitar ahí un equipamiento de uso público para los vecinos de la zona Centro. No obstante, fue mucho antes, en tiempos del alcalde José Atarés, cuando el consistorio inició los trámites administrativos para hacerse con el lugar.

El objetivo del ayuntamiento con la compra era, además de la creación de un equipamiento municipal, evitar la apertura de una discoteca.

Ventana tapiada e inscripción sobre la puerta de entrada al taller. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pero llegó la crisis y el consistorio necesitaba liquidez, por lo que puso a la venta el icónico edificio, situado a pocos metros de la plaza de Los Sitios. Hubo un particular interesado en adquirir el inmueble por más de 1,3 millones de euros, para instalar en el antiguo taller su domicilio, pero esta propuesta no convenció al ayuntamiento, puesto que el precio no compensaba lo que se había pagado por el edificio y porque la construcción estaba calificada como equipamiento. Haber permitido su uso residencial hubiera podido generar problemas legales.

Y así han pasado los años. Hoy, el antiguo taller de los Hermanos Albareda sigue siendo una de esas piezas olvidadas del patrimonio zaragozano que siguen esperando fondos y una idea para poder reabrir sus puertas.