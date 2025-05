Expresion's, un emblema de las bellas artes en Aragón se traspasa: "Quiero que se mantenga la esencia"

La cultura en Zaragoza siempre ha tenido un espacio entre la población. A la gente le gusta disfrutar de actividades culturales como el cine, el teatro, conciertos y demás oferta que haya. Esto conlleva que, la propia oferta, vea como va creciendo o se mantenga en los números similares año tras año. Y hay una parte cultural que está viendo como crece y que todo el mundo conoce o le suena si se la nombras: el arte y las bellas artes.

El arte es algo simbólico que se relacionan normalmente con los cuadros, pinturas o dibujos, aunque se puede hablar de arte en otros escenarios. En este caso en concreto, la palabra arte hace referencia a lo primero que se ha nombrado, es decir, a pintores. Expresion's, el local más simbólico a nivel aragonés y uno de los más codiciados a nivel nacional está buscando traspaso por jubilación. Situado en calle San Andrés, en el centro de Zaragoza está tienda busca un nuevo dueño que prosiga con la idea de las bellas artes.

Al mando de Expresion´S se encuentra Francisco Sanromán que, tras casi 40 años, va a decir adiós a la que ha sido su hobbie y su trabajo. "Ahora toca que venga alguien joven, con muchas más ganas, interés y darle un cambio para adaptarlo a los tiempos que corren, pero que se mantenga la esencia, ya que a una tienda de bellas artes no se la puedes quitar", pide Francisco Sanromán. Como ayudante siempre ha tenido a Javi que le ha ayudado en todo.

Durante todo este tiempo han podido atender a todo tipo de personas, más y menos famosas, novatos y senior, pero sí que han tenido la oportunidad de convertirse en un emblema de las bellas artes a nivel de España. "Hemos tenido muchos encargos de grandes pintores de Aragón, que nos han encargado cosas muy interesantes", explica Francisco orgulloso de lo conseguido durante este tiempo.

La historia detrás de Expresion´s

Además, la historia que hay detrás de todos estos años hace ver la pasión de estas dos personas por lo que hacen. "La idea era la de evolucionar, ya que, en el año 86 cuando no había casi oferta en Zaragoza, creamos este rincón donde todos los pintores y pintoras aragoneses se sintieran identificados y representados en Zaragoza y eso es lo que hemos intentado, ser un sitio de referencia", comenta el dueño explicando la historia por la que abrió Expresion's.

Con la llegada de internet este local prácticamente no innovó tecnológicamente, sino que siguió haciendo lo que mejor se les da: vender cara a cara. "Yo no tengo internet, no vendo online. Me mantengo y trabajo igual, a la gente le gusta hablar de tú a tú para intercambiar opiniones, hablar sobre los materiales que les han gustado y los que no lo han hecho tanto y pedir ser aconsejados. Internet está muy bien, pero está mucho mejor la palabra", finaliza Francisco.

Expresion´s en el centro de Zaragoza / Ismael García

Como no, aparte de trabajar en el local, su pasión es pintar y dibujar. "Yo también pruebo cosas, pinto y hago actividades, me lo paso fenomenal he estado muchos años con esta película de las bellas artes", comenta sobre su hobbie. Algo que ha conseguido que su pasión no solo le sea una afición, sino una forma de vida.