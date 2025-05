'Sublevación' popular en redes tras asegurar que la cerveza favorita en Aragón es Mahou

Todo comenzó con una afirmación, quizás atrevida, de una conocida marca cervecera española y poco después, ardieron las redes. La frase en cuestión, se las traía, aunque se apoyaban, en principio, sobre un principio de autoridad. La compañía en cuestión es la madrileña Mahou y valiéndose de una agencia de marketing, aseguró que la gran mayoría de comunidades españolas tenían a una de sus cervezas como su preferida.

Hasta ahí, todo bien. El problema es que en esa suerte de reparto se incluía Aragón. "¡Un año más, nuestras cervezas son las favoritas de los españoles! Lideramos las búsquedas en Tiendeo", escribían en un post de la red social X. "Mahou, la marca más buscada a nivel nacional; San Miguel, la favorita en Aragón, Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco", concluían.

Se golpeaba así a una línea de flotación simbólica del orgullo de la comunidad, porque pocas cosas hay tan sagradas en Zaragoza y gran parte de Aragón como la cerveza Ambar. Los usuarios no tardaron en acudir en masa y replicar la publicación.

"Si un Aragonés bebe San Miguel antes que Ambar estás para encerrar"; "jajajajajajaj no me he tomado una San Miguel en Zaragoza en la vida"; "Qué buena está la San Miguel... dijo Nadie en Aragón"; o "Qué dicen estos morrofiemos", fueron algunas del más del centenar de respuestas que no pudieron contenerse ante esa ofensa.

Ante el aluvión de menciones, la cuenta de Ambar no pudo dejar pasar la oportunidad de sacar pecho. "Aragón la defiende su gente", compartían en esta misma red social, acompañándola de un videomontaje de todo lo ocurrido.