Zaragoza espera tener listo este mes un mapa del ruido tras casi 15 años de retraso

Casi el 80% de los zaragozanos están expuestos a niveles de ruido que resultan perjudiciales para la salud según las cifras de un estudio publicado en 2023 por el Observatorio de Salud y Medio Ambiente. De esos 8 de cada 10 vecinos de la capital aragonesa, un 15% de la población está "muy molesta". Asimismo, según este mismo informe, en la capital aragonesa podrían evitarse 18 muertes al año si se redujera la contaminación acústica. Con este panorama encima de la mesa, la ciudad del Ebro lleva lustros incumpliendo con la normativa estatal en esta materia, que impone la obligatoriedad de elaborar mapas de ruido que permitan desarrollar estrategias para luchar contra este problema. No obstante, el Gobierno municipal quiere solventar esta situación y espera aportar novedades este mismo mes de mayo.

Fue en diciembre cuando la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, anunció que Zaragoza contaría a principios de año con un nuevo Mapa Estratégico del Ruido que actualizará el que existe actualmente y que no se ha modificado desde el año 2007, si bien según la normativa estatal y europea debería hacerse cada cinco años, por lo que tendrían que haberse publicado también en 2012, 2017 y 2022. Según explican fuentes del área, ha habido una serie de problemas administrativos que han retrasado la publicación de estos planos, pero esperan que a lo largo de este mes de mayo puedan ver la luz.

Este mapa del ruido servirá para conocer qué calles de la ciudad están expuestas a un mayor nivel de ruido ambiental, sobre todo el causado por el tráfico de coches y aviones y la industria, puesto que son fuentes de sonido constantes a lo largo del año. Fue con ZeC en el Gobierno cuando se licitó un contrato para la elaboración de este análisis, si bien ha habido una serie de problemas a lo largo de todo este tiempo que han impedido su ejecución.

Pero la concejala de Medio Ambiente afirma ahora que esos problemas ya están superados y que será ahora cuando se puedan dar a conocer esos mapas, que servirán como paso previo a la elaboración de una estrategia global contra el ruido en la que también se incluirán otras causas y molestias además del tráfico y la industria, como el ocio nocturno. Para ello se juntará por fin a los representantes del sector hostelero y de la noche con entidades vecinales como Stop Ruido, que llevan años alertando del aumento de la contaminación acústica en varios puntos de la ciudad por la proliferación de las terrazas de los restaurantes y bares.

Ruido en Zaragoza

"Esta es una primera fase de trabajo para desarrollar una estrategia transversal de gestión del ruido ambiental en la ciudad y nos permitirá identificar prioridades. El resultado será un nuevo plan municipal de acción contra el ruido con medidas para reducir o minimizar el impacto de los niveles sonoros que se determinen en cada ámbito", explicó Gaudes en una comisión de su área hace algunos meses.

A lo largo del mandato anterior, ya con el PP al frente del ayuntamiento, fueron varios los intentos para retomar la elaboración de estos mapas y de juntar a los actores implicados para redactar una nueva ordenanza que regule los niveles de ruido en la ciudad. Sin embargo, esas tentativas no fructificaron. La ordenanza que regula la emisión de ruido sigue siendo la misma desde 2001.

Según explica Gaudes en declaraciones a este diario, una vez estén listos esos mapas del ruido, el consistorio empezará a elaborar esta estrategia global contra el ruido, un plan que "vamos a intentar que esté terminado a finales de este año". En ese documento es donde se plasmarán todas las acciones que asociaciones como Stop Ruido llevan años esperando y que les han llevado a protagonizar varias protestas. Incluso han acudido al Justicia de Aragón. La semana pasada, con motivo de la celebración del Día internacional de la Concienciación Ruido, esta entidad se concentró en la plaza España de Zaragoza para pedir implicación al consistorio. Precisamente, ese mismo día el PSOE presentó una declaración institucional en el Ayuntamiento de Zaragoza que no salió adelante por el rechazo de Vox.

Tal y como recuerdan desde Stop Ruido, "el ruido perjudica gravemente la salud porque impide el descanso, el sueño y altera el funcionamiento de nuestro organismo". Y según un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2022 España es el segundo país más ruidoso del mundo, tan solo por detrás de Japón.

"En Zaragoza llevamos tiempo alertando de que la situación se está desmadrando. Si el límite legal de ruido por las noches es de 55 decibelios, nosotros tenemos algunas mediciones que llegan incluso a los 72 dB en algunas calles del Casco Histórico", asegura el presidente de Stop Ruido Zaragoza, Miguel Morte, quien lamenta que no sea el ayuntamiento el que tome la iniciativa para cumplir y hacer cumplir la normativa. "El tráfico lo regula la Policía Local y es el consistorio, de oficio, el que regula y persigue a los infractores. Pero en el caso del ruido el ayuntamiento no hace nada. Incumple las leyes. No puede ser que tengamos que ser nosotros, los ciudadanos, los que velen por el cumplimiento de la normativa", lamenta.

En este sentido, próximamente, según explica la concejala de Medio Ambiente, se pondrán en marcha campañas de concienciación para tratar de que los usuarios de las terrazas intenten contener los gritos para evitar molestias entre los vecinos.

