Un colegio público se rebela contra el sorteo de Educación: “Tenemos espacio y docentes suficientes para atender las solicitudes”

No lo comprenden. Desde el colegio público Octavus de Utebo (Zaragoza) no entienden que el centro tenga que ir a sorteo cuando, argumentan, cuentan con los recursos necesarios para atender las solicitudes recibidas. Quien lo explica es Alfonso Zafra, director de la escuela: "Hemos recibido 46 peticiones, las mismas que el curso escolar anterior. No entendemos por qué tenemos que hacer pasar a las familias por esta situación cuando tenemos espacio y docentes suficientes para atender las solicitudes". Según los datos de Educación, en este centro ha habido ocho solicitudes más que vacantes disponibles.

Zafra señala que el origen del malestar que ahora ocupa a su colegio comenzó cuando, "sorpresivamente, la Administración ofertó solo 38 plazas en vez de 57". El director señala que ellos cuentan con tres vías en 1º de Infantil y que, con esta reducción de oferta, se debía cerrar una de las aulas. Ante esta situación, el C.P. Octavus contactó con Inspección de Educación. "Nos dijeron que sería un error y que harían un informe desfavorable", señala Zafra. El mismo mensaje les transmitieron desde las comisiones de escolarización de Zaragoza, con las que también se pusieron en contacto.

Ante este informe, dice Zafra, no recibieron respuesta. Por ahora, la reducción de la oferta les afecta en distintos ámbitos. El principal, que tendrán que ir a sorteo y que "perderán" una vía y un docente. "Tenemos una plantilla 100% estable, pero habrá que cerrar una clase y perderemos profesores, que tendrán que ser desplazados del centro. Vamos a tener aulas vacías y docentes que, sin ser interinos, se van a tener que ir del colegio", apunta.

Así, el director del centro se ha puesto de nuevo en contacto con Educación y este miércoles por la mañana ha acudido a la Dirección General de Planificación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón. "Me han dicho que van a estudiar el caso, que en parte tenemos razón pero que no quieren dejar a un centro con una sola vía y a otro con tres, pero eso ya pasaba el año pasado", afirma Zafra.

Fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ratifican que el caso del Octavus se va a estudiar, pero matizan que "para atender ampliaciones hay que estudiar no solo que el centro tenga espacio, sino cómo afectaría a centros del entorno". Sobre todo, señalan, en un contexto actual de bajada de la población. Con todo, desde el departamento apuntan que todavía hay vacantes en otros centros de Utebo.

Por su parte, el director explica que esas ocho solicitudes que se han quedado fuera del Octavus no van a irse a un mismo colegio, sino a distintos. "Con esas plazas tampoco se puede abrir una vía en otro colegio, porque no bareman todas para un mismo centro. Algunas van a otros coles de Utebo o de otras localidades...", señala.

También algunas madres y padres se han puesto en contacto con el Octavus porque están preocupadas. "No entienden que, habiendo espacio y profesores, y viviendo al lado del colegio, tengan que irse a otro centro más alejado", relata Zafra.

El director considera que esta situación les ha resultado perjudicial desde el inicio del proceso de escolarización, pues si les hubieran dejado el mismo número de vacantes que el año pasado (57), habrían tenido más solicitudes de las que han recibido. "Hay familias que, al ver la cifra de plazas, sabían que no tenían puntos y nos han dejado de elegir para evitar ir a sorteo y tener un colegio en Utebo", explica.

Zafra destaca que desde el Octavus apuestan por "ofertar el número de solicitudes que el centro tiene vigentes y que puede asumir". "Tenemos tres vías, pues ofertamos tres vías desde el inicio y, si no llegamos al número de solicitudes, entonces se reducen las aulas, pero no se quitan vacantes de forma anticipada", sostiene el director, y subraya: "Así no se está primando la elección de colegio de las familias, sino dirigiéndola".