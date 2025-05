Valdefierro vuelve a pedir el regreso de la línea 24: "Las alternativas no están funcionando"

Valdefierro ha vuelto a pedir la recuperación de "una conexión directa del barrio con el centro de Zaragoza" ya sea a través de "la restitución de la línea 24 o a través de una alternativa eficaz que garantice este enlace sin necesidad de transbordos". Así quedó aprobado este martes en un pleno extraordinario de la junta de distrito en el que salió adelante una moción de los vocales del PSOE, un texto en el que también criticaron las soluciones planteadas por el Gobierno municipal del PP en materia de movilidad para este barrio del suroeste de Zaragoza.

El documento que se aprobó, que contó con los votos en contra de los tres vocales del PP y la abstención de Vox, instaba al Gobierno municipal a realizar, con carácter inmediato, "una evaluación integral del impacto de la implantación de las líneas 36 y 38", así como las modificaciones efectuadas en estos trayectos, "con especial atención a su incidencia en la movilidad de los vecinos y vecinas de Valdefierro.

Según explica uno de los vocales presentes en el pleno, Paulino Martínez, las soluciones planteadas ante la eliminación de la 24 "no están funcionando". "Las frecuencias no son las que se dijeron. La línea 24 es la que más viajeros transportaba cada año y ahora los números no salen. Lo que pedimos es que el Gobierno municipal rectifique", explica este representante vecinal.

En su opinión, la solución ideal pasaría por recuperar la línea 24 manteniendo además la prolongación de la 38 hasta el barrio y el refuerzo de la 36. "Hay que tener en cuenta que el barrio está en pleno crecimiento. En la zona de la calle Biel y la calle Centauro son cientos los vecinos que están llegando. Estamos en un proceso de expansión y esto tiene que ir acompañado de infraestructuras de movilidad", dice Martínez.

Asimismo, este vecino critica también "cómo se han hecho las cosas". "El proceso ha estado mal desde el principio. No se ha contado con los vocales de la junta de distrito desde un inicio, como establece el reglamento de participación. A las asociaciones de vecinos se les dijo 'esto es lo que hay' y tuvieron que aceptar el menor de los males, pero no ha habido ningún acuerdo con el distrito. En este proceso de reordenación de los trayectos y de implantación de las nuevas circulares, Valdefierro es el único barrio que ha perdido una línea. El resto, aunque hayan sufrido modificaciones, siguen contando con sus recorridos", explica Martínez.

Desde Vox explican su abstención argumentando que no estaban de acuerdo con todos los planteamientos realizados por los vocales socialistas pero también opinan que la eliminación de la línea 24 ha sido un perjuicio para el barrio y consideran que el Gobierno municipal del PP debería estudiar alternativas en materia de movilidad que dieran servicio a los vecinos de Valdefierro. "No vamos a apoyar todas las políticas que lleven a cabo desde el PP. Que apoyemos los presupuestos de la ciudad no significa que nos parezca bien todo lo que hagan", explican.

La asociación vecinal

Por su parte, desde la asociación vecinal Las Estrellas, su presidente, Jesús Picazo, insiste también en que las soluciones planteadas a cambio de la eliminación de la línea 24 tampoco están funcionando. "La 36 no está dando servicio a las personas que antes la utilizaban. Y la 38 sigue estando saturada en algunos momentos de la mañana. Los fines de semana las frecuencias son insufribles. No se puede condenar al barrio a esperas de 30 minutos", dice.

En su opinión, las modificaciones realizadas, una vez ha sido eliminada la 24, debería acompañarse de la creación de una lanzadera hasta el Portillo y de la extensión de la 57 que les una con el tranvía, una medida prevista en los pliegos del nuevo contrato que no entrará en vigor hasta dentro de dos años. "Queremos que la implanten ya. Si hay dinero para luces de Navidad hay dinero para esto".