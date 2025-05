La historia de la tienda solidaria de Ommael, el "hombrecillo" sin el que Zaragoza no sería la misma ciudad

Es un hombre que, en Zaragoza, no necesita presentación. O más que un hombre, un «ser de luz», como él se define «enamorado de la humanidad». Así es Ommael, uno de esos personajes urbanos que las ciudades inventan para diferenciarse las unas de las otras ahora que las franquicias y el urbanismo homogeneizan nuestros entornos. Él advierte, no obstante, tiene una esencia que está presente en absolutamente todo, como el resto de la humanidad según él cree. Lo que todo el mundo conoce como Ommael es su cuerpo, «un juguetito físico con el que experimento».

Lejos de su retórica, que no todos compran, Ommael irradia felicidad. Uno no puede evitar sentir algo de envidia cuando le escucha hablar sobre lo poco que necesita para vivir en ese mundo de «armonía y gozo permanente». Aunque puede que tenga que ver que el que le escucha, en este caso, es Escorpio, y de ahí puede venir la envidia, explica luego Ommael, que por cierto es «muy Acuario».

¿Y qué hace este «hombrecito jugando en un mundo donde hay mucha locura» en su día a día? Todo el mundo le conoce por su labor repartiendo pasquines con las cualidades –virtudes y defectos– de los signos zodiacales. Pero Ommael trabaja, aunque no para vivir. No lo necesita. Hace unos meses abrió una tienda de productos de segunda mano. Está situada en la calle Miguel Servet, a la altura del número 34. Lo que recauda lo dona a la oenegé Acción Solidaria Aragonesa, una entidad «pequeñita que cuenta con unos 200 socios». «No sé si con el tema de la tienda habrán subido, tengo que preguntarles», se dice a sí mismo.

La tienda solidaria

En la tienda hay de todo. Ropa, juegos de café, libros, jarrones... Se lo trae la gente desinteresadamente. «Tengo el almacén abarrotado de cosas». La semana pasada entregó a la oenegé con la que colabora 700 euros de lo que ha ganado con su pequeño negocio. «Y ya van 3.300 euros en total», cuenta. «El dinero que saco de aquí va para esa fundación, para que cuiden a niños pequeñitos».

Los clientes de esta tienda solidaria son, casi todos, «inmigrantes con pocos recursos económicos que aquí encuentran ropa y cosas a un precio módico». Así que esa es otra ventaja de su modelo de negocio, proveer a los que menos tienen de bienes por escaso dinero. Eso sí, admite Ommael que le «han fallado un poco» sus seguidores. «Tengo 24.000 seguidores en Instagram y al principio vino alguno a visitarme, pero hace días que no vienen», dice, en un tono siempre amable.

Ommael, a las puertas de su tienda en la calle Miguel Servet de Zaragoza. / CARLA GREENWOOD

¿Y cómo sobrevive Ommael y su negocio? El local lo compró con el dinero que le vino de una herencia, una cantidad que le permite vivir. «Tengo pocos gastos, no tengo familia ni coche que pagar, voy en bici desde hace 40 años. Por eso puedo hacer lo que hago. He trascendido de lo material, incluso de lo afectivo, soy libre de deseos y de necesidades». Y las pocas que tiene las cubre con esa herencia que «la vida» le entregó. «Llámale Dios o llámale Mamá Cósmica, pero vino y me dijo toma, con esto tienes para vivir el resto de tu vida», explica. «Además son acciones y resulta que me están subiendo, ¡bien, bien! –celebra–. Eso son los dioses». Sin preocuparse por llegar a fin de mes, Ommael tiene así una excusa que le vale para seguir adelante con un modo de vida que, pese a que hay quien le mira de reojo, se basa en dar a los demás. Aunque sea la brasa, en el mejor de los sentidos.

Y es que Ommael, que tiene en mente publicar una autobiografía, se hizo conocido en toda Zaragoza por repartir esos pasquines zodiacales y charlar con todo aquel con el que se cruza sobre los defectos y bondades de cada signo. Pocos serán los jóvenes zaragozanos que no hayan compartido una conversación de varios minutos con este «hombrecillo». «El año que viene cumpliré 30 años desde que empecé a repartir mi luz por la ciudad. Recuerdo perfectamente a la primera chica a la que le entregué la primera hojita. Salía de la copistería con un paquetón de fotocopias y al salir se lo di y se quedó alucinada y me dio unos ánimos impresionantes. Y como vi que a la gente le gustaba el tema y le venía muy bien pues me decidí a empezar a dar, porque amo la humanidad», insiste. La información la sacó de «un libro que nunca debería haber comprado». Pero sin ese libro, Zaragoza no hubiera tenido a su Ommael.

¿Y cómo vive un hombre que irradia optimismo en un mundo lleno de odio? Primero, un poco de perspectiva: «Si ahora viéramos cómo era Zaragoza hace 100 años pensaríamos que ahora vivimos en el paraíso terrenal. Pero sí, sabemos lo que hay, es una pena. Miles de niños hambrientos mueren cada día en el mundo. Qué locura. Para muchos, este mundo es un paraíso, pero para otros es el infierno». El consejo: «La clave es que todos aprendamos a amar, a ser generosos, solidarios, altruistas, compasivos. Si somos egoístas, nuestra felicidad depende de cosas externas, por lo que será siempre efímera, transitoria». Ahí queda. Por cierto, un apunte: España es Sagitario y Zaragoza, Aries.