Zaragoza negocia resucitar un puente histórico para Valdefierro con el crecimiento de Arcosur

Los vecinos de Valdefierro podrían ver satisfecha, parcialmente, una de sus demandas históricas de forma colateral. Lo haría con la futura urbanización de la separata 2 Resto Sur del vecino Arcosur, que actualmente está en estudio en el Ayuntamiento de Zaragoza tras ser presentada recientemente por la junta de compensación. A dichas parcelas, que tienen espacio para construir 812 nuevas viviendas libres en la parte más consolidada de la zona, se les podría sumar la obligación de ejecutar uno de los dos puentes que conectarían Valdefierro con los barrios del sur, como Montecanal, Rosales o el propio Arcosur, por el Canal Imperial.

Esa es la cuestión que en estos momentos está sobre la mesa, en las negociaciones que se están llevando a cabo entre la junta y el consistorio. No es, ni mucho menos, una certeza que finalmente se incluya la construcción de este puente, pero lo cierto es que se está teniendo en cuenta. De hecho, desde las asociaciones de Valdefierro ya reclamaron que se incluyesen los dos puentes (y no solo uno) en la fase 2 Sur, que acaba de aprobarse y que empezará a construirse el próximo mes de noviembre, pero finalmente no fue posible.

En primer lugar hay que explicar que, cuando una junta de compensación (en este caso, la de Arcosur) consigue el visto bueno del ayuntamiento para urbanizar nuevas parcelas, una de las monedas de cambio es la urbanización de otros sistemas generales que pueden tener que ver con la nueva zona sobre la que se va a trabajar... o no. Por ejemplo, siguiendo con el caso de la separata 2 Sur, esta tenía una capacidad inicial para 1.634 viviendas. En cambio, el ayuntamiento incluyó en ese desarrollo otras actuaciones que exceden a las calles que rodearán estas promociones.

El caso de Arcosur

Las más destacadas y visibles son una gran zona verde, en la parte central de Arcosur, y una nueva conexión con Montecanal, en una zona que interesa mucho, ya que justo se ubica donde se van a construir tanto las piscinas del Distrito Sur como los nuevos campos de fútbol a los que se mudará el Hernán Cortés cuando se certifique la millonaria venta de suelos en Vía Hispanidad.

Pero, además de estos dos desarrollos paralelos, el área de Urbanismo también acordó que la junta de compensación urbanizaría dos calles que están alejadas de la zona donde se construirán esas más de 1.600 viviendas. ¿Por qué? Porque están a medio construir y pasan por cuatro parcelas municipales con capacidad para 384 VPO. Dos de ellas ya fueron vendidas el pasado 2024 a Aldea Viviendas por cerca de 3 millones, y las otras dos colindantes saldrán a subasta a lo largo del presente curso.

Deuda histórica

Esta sería, por tanto, la fórmula que podría emplear el ayuntamiento para aprovechar el próximo desarrollo que va a producirse en Arcosur y comenzar a saldar así una deuda histórica con los vecinos de Valdefierro. En términos más simples, esto supondría que la junta de Arcosur licitaría, a la par que los suelos para esas 812 viviendas libres, la construcción de uno de los dos puentes, previsiblemente el que uniría por el Canal Imperial la calle Centauro con San Juan Bautista de la Salle, ya que es el más cercano a Arcosur.

La otra infraestructura está contemplada entre la calle Hydra y también uniría Valdefierro con San Juan Bautista de la Salle cruzando por encima del Canal Imperial. Precisamente, hace tan solo unas semanas, cuatro asociaciones vecinales (Las Estrellas y Aldebarán, de Valdefierro; Entrelagos, de Rosales del Canal; y Los Sauces, de Montecanal) se unieron en torno a la plataforma Tendiendo Puentes para "exigir" la construcción de estos dos puentes, incluidos en el PGOU de Zaragoza desde 1986. Una exigencia que ahora podría verse saciada en parte.

