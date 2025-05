Las familias del colegio Valdespartera denuncian "escasez" en las raciones del menú escolar: "Los niños pasan hambre"

Una bandeja con patatas guisadas "picantes", merluza a la griega "sin guarnición", un trozo de pan y una mandarina. Es el menú que tocaba este miércoles en el C.E.I.P. Valdespartera de Zaragoza para el alumnado de Primaria y que probó una de las madres. Desde un principio alertó de las "escasas raciones" y de que no era "apto" para unos niños que unas patatas picasen, tanto que pidió comprobar la fecha de caducidad del guiso.

Son 240 niños entre 3 y 8 años y 80 niños entre 9 y 12 los que, según afirma la vicepresidenta del AMPA del colegio Valdespartera y miembro de la Comisión de Comedor del Consejo Escolar, Monse Moliner, "salen con mucho hambre" del comedor. El servicio lo gestiona desde febrero la empresa Aramark Euskadi, que sirve los lotes dos veces por semana. El centro Valdespartera cuenta con cocina en línea fría, un tipo de catering que consiste en la elaboración de la comida fuera del espacio escolar y en la posterior refrigeración. En el día, se calienta en los hornos del colegio para servirlo en las bandejas de aluminio habituales.

No es la primera vez que las familias muestran su malestar por el menú escolar del centro. De hecho, desde 2019 las quejas son "continuas" por el servicio, han tenido reuniones con el Departamento de Educación y también han llevado su reclamación ante el Justicia de Aragón. "La verdura no es fresca y las carnes son siempre de cerdo, pollo o pavo", asegura Moliner. En su caso, sus hijos ya no se queden a comer en el colegio ya que "no soportaban las condiciones", dice.

Además, indica que en algunas ocasiones no han tenido "suficientes postres" para los 320 niños que pagan este servicio y la situación se ha agravado desde el cambio de la empresa adjudicataria: "Ya no pueden repetir" y lo que "antes eran dos muslos de pollo, ahora solo es uno", añade.

Respecto al menú "escaso" de esta semana que denuncian las familias, fuentes de la Consejería de Educación aseguran a este diario "no tener constancia ni escrita ni verbal de reclamaciones" por parte de las familias del CEIP Valdespartera desde que en febrero se cambió la contrata. "De haberse recibido, se hubiese requerido información a la contrata, como se hace siempre, con el ánimo de mejorar el servicio", añaden.

Malestar en el Río Sena de Miralbueno

Del mismo modo, según el departamento el caso de Valdespartera es puntual porque, tras tener constancia del mismo, una monitora revisó el resto de platos “y verificó que las cantidades eran las adecuadas” y que estas se rigen por la guía de comedores escolares de acuerdo a las pautas de nutricionistas que las adecúan conforme a la edad de los comensales.

En todo caso, el departamento se ha puesto en contacto este jueves con la empresa para solicitar información y comprobar que el servicio se está prestando en las condiciones requeridas, según han señalado las mismas fuentes. También ha contactado con el centro educativo.

Por otro lado, el malestar por los menús escolares se extiende a otros centros de la capital aragonesa. En Miralbueno, el AMPA del colegio Río Sena también ha recibido el descontento de las familias con el servicio mediante las encuestas que se realizan de manera periódica cada vez que se sientan a comer al lado de sus hijos.

En este sentido, una madre asegura a este diario que "solo piensan en que los niños lleguen a 5º de Primaria para que puedan comer en casa". Las raciones son "insuficientes", y basadas, principalmente, en hidratos de carbono: "patata, patata y patata", según esta madre, quien dice que "la proteína es prácticamente nula".

Como consecuencia de la situación, corrobora esta madre, "los niños piden pan antes y después de comer para saciarse" y "salen pidiendo la merienda a las 16.30 horas", una situación que no es nueva y por la que exigen, desde 2018, que se estudie "en firme" la posibilidad de instaurar en el centro una cocina in situ, es decir propia, aunque no sea autogestionada.