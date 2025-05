Un experto desaconseja construir el centro de salud de Arcosur en la parcela escogida: "La afección mayor está en el centro"

"La recomendación en 1998 era la de no construir ahí. De hecho, en aquel entonces todavía no estaba planificado Arcosur, y cuando se hizo, se dejó un corredor en el que no se levantan viviendas, que está muy bien ejemplificado con los lagos, donde ahora parece que se va a hacer una gran zona verde". Este es el análisis que hace José Luis Simón, catedrático de Geología en la Universidad de Zaragoza, al hablar sobre la parcela D8 de Arcosur Norte, donde está previsto ubicar el futuro centro de salud que dará cobertura a varios barrios del sur de la capital aragonesa y cuyo objetivo será descargar el ambulatorio de Valdespartera.

Con todo, hay varios puntos de discordia que los vecinos de Arcosur han puesto sobre la mesa para oponerse a la elección de ese solar. La primera, la ubicación, más cercana a Rosales del Canal que a la parte del barrio donde se prevén impulsar miles de viviendas en los próximos años, para alcanzar los 70.000 habitantes. Pero es en la segunda donde se detiene Simón, que fue contactado por la asociación vecinal Arqueros para discernir si en ese terreno en concreto existían dolinas que pudiesen comprometer la estructura del edificio en el futuro.

Contactado por este diario, el catedrático matiza primero que el estudio es de 1998 y que sería conveniente "hacer una revisión exhaustiva y cuidadosa para ver si la parcela es apta". De hecho, también llama a georeferenciarlo, ya que el informe ni siquiera está digitalizado. Aunque, eso sí, Simón explica que en los documentos de finales del siglo pasado, elaborados durante años para el Ayuntamiento de Zaragoza, había ya varias contraindicaciones al respecto. Y es que, según subraya el geólogo, en este solar hay dos dolinas "grandes" y otras tres de un tamaño más reducido.

"La afección mayor está en el centro, donde la peligrosidad es alta", reseña, en base a una clasificación por niveles en la que se determina el grado de riesgo en función de los hundimientos del terreno que puede haber. En el caso de la D8, Simón apunta a varias dolinas catalogadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza -y observadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de forma continuada-, una de ellas con dimensiones que alcanzan los 120 por 100 metros en sus extremos mayores.

Manifestación reciente en Arcosur para pedir un centro de salud en el barrio. / CARLA GREENWOOD

En cualquier caso, el catedrático llama a actualizar sobre el terreno el estado actual de esas depresiones para valorar lo que se puede y lo que no se puede hacer. En las recomendaciones trasladadas al ayuntamiento en 1998, se desaconsejaba la construcción de estructuras en zonas de peligrosidad muy alta y alta (categorías 1 y 2). Y en las de peligrosidad bastante alta (nivel 3) se pedía cautela, ya que hay riesgo de que avancen en el futuro. En el caso de la parcela donde iría el centro de salud de Arcosur Norte, las depresiones centrales son de nivel 2 y las más periféricas de nivel 3.

Un segundo centro de salud

El debate acerca de la idoneidad de este terreno, como ya se ha citado, traspasa del ámbito geológico al geográfico. En ese sentido, los vecinos de Arcosur llevan semanas protestando por la localización escogida, en una zona más consolidada pero que, pese a pertenecer al emergente barrio sobre el papel, está ubicada junto a Rosales del Canal, pegado a las casas situadas en la calle Johann Pachelbel y cerca de la rotonda en la que confluyen la calle Luis García Iberni y la avenida 21 de junio de 2009.

Desde el departamento de Sanidad de la DGA, el consejero José Luis Bancalero justificó en las Cortes de Aragón que la D8 presentaba ventajas para levantar ahí el centro de salud, como su tamaño "óptimo" y, precisamente, su ubicación, que permite dar servicio a dos barrios, Rosales y Arcosur.

Pero los vecinos del segundo consideran que lo hará principalmente en la zona norte, que denuncian que está alejada de donde se prevé recibir miles de vecinos en los próximos años, más al sur del barrio. Pese a ello, tras varios desencuentros previos, las posturas se han ido acercando y Sanidad está abierta a construir en el futuro un segundo ambulatorio en la parte más meridional, ahora en plena expansión urbanística.

Por otro lado, no es esta la única pastilla que Simón ha analizado a petición de la asociación vecinal Arqueros. En un documento firmado por él mismo y remitido a las instituciones, el geólogo señala también afecciones parciales en el terreno donde se ubica el CPI Zaragoza Sur, ya en la parte correspondiente a Rosales del Canal y donde se están construyendo 12 aularios de Secundaria.