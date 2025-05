El influencer 'Cenando con Pablo' critica la tortilla del Bar Circo: "Cualquier madre la hace mejor, parece envasada"

Zaragoza se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos mejor valorados de España. La capital aragonesa tiene la suerte de contar a lo largo y ancho de la ciudad con numerosos establecimientos que tratan de ofrecer a zaragozanos y foráneos una propuesta distinta con el objetivo de deleitar los paladares de sus clientes.

En este contexto, las redes sociales han provocado el auge de influencers gastronómicos que acuden a los restaurantes a probar sus platos y dar su opinión personal a sus miles de seguidores. Muchas personas siguen a este tipo de personas para elegir en que restaurante comer cuando hacen turismo por España y abandonan su zona de confort.

Desde hamburguesas, cachopos, kebabs o comida de restaurantes Michelin, los creadores de contenido intentan ofrecer a sus seguidores un contenido novedoso. Si la comida no les gusta, su crítica hacia el establecimiento puede llegar a aglutinar miles de comentarios en sus publicaciones. Además, no solo valoran el producto, también se encargan de opinar sobre el servicio de los camareros o el precio del cubierto.

Una crítica a la tortilla del Bar Circo

'Cenando con Pablo' es uno de los creadores de contenido con más seguidores de toda España. El creador de contenido comenzó haciendo reseñas en redes sociales de restaurantes de Madrid, pero visto su tirón (casi medio millón de seguidores en Instagram) decidió dar su salto a todo el país. Durante los últimos meses, Pablo Cabezali ha aprovechado su visita al The Champions Burger de Zaragoza, donde tenía su propia foodtruck, para acudir a distintos bares de la capital aragonesa.

@detapasconrufo publicó un vídeo junto a Pablo donde recorren algunos de los bares más típicos de Zaragoza. Tras degustar un bocadillo de calamares bravos, los huevos rotos de La Republicana o el famoso Lince, los dos creadores de contenido finalizan la ruta en el Bar Circo donde comenzaron por degustar su famosa tortilla de patata. "No me gusta nada. Cualquier madre la hace mejor", afirmó 'Cenando con Pablo' de una de las tortillas más famosas de Zaragoza. Aunque la tortilla de patata no les gustó, los dos creadores de contenido quedaron encantados con la ensaladilla rusa, el bocadillo de albóndigas con tomate y los torreznos de este bar situado en una bocacalle del Coso.