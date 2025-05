El suelo para los nuevos chalés de Montecanal está tasado en casi la mitad de lo que Zaragoza prevé ingresar por su venta

La macrooperación urbanística anunciada a finales de año por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la que se pretendían recaudar 67 millones de euros por la venta de suelos, llevó todos los focos hacia Vía Hispanidad, la parte más cuantiosa de la iniciativa, valorada en 50 millones y criticada por los vecinos, que han presentado en torno a 2.000 alegaciones. En cambio, existía una segunda pata, en el barrio de Montecanal, con la que el consistorio pretende sacar los otros 17 millones de euros.

Si en el caso de Vía Hispanidad se barajaban cifras que rondan las 470 viviendas libres, en Montecanal el objetivo era la construcción de un centenar de chalets y entre 30 y 40 pisos de protección oficial (VPO). Esta parcela, situada entre la prolongación de Gómez Laguna y la calle San Juan Bautista de la Salle, frente a la cooperativa de taxis, quedaría completada por un solar para equipamientos y otro para usos terciarios donde podría ir un hotel o una residencia. Son más de 50.000 metros cuadrados en los que se incluyen los 20.500 terciarios que se desligaron de La Romareda en su momento y que seguían en el limbo.

Dicha modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no ha llegado hasta este lunes al consistorio, debido a su mayor complejidad, donde ha salido adelante con el sí de PP y Vox y el no de las izquierdas, PSOE y ZeC. Pero ha habido una cuestión en el expediente que ha generado controversia, debido a un informe que hace una tasación de los suelos que, en la práctica, los valora en 9,5 millones y no en 17.

Es decir, 7,5 millones menos de lo previsto, casi la mitad, haciendo un cálculo basado en el valor del metro cuadrado terciario en el entorno de La Romareda, así como de la media del coste del metro en las unifamiliares, las VPO y los terciarios de Montecanal. Ha sido el edil socialista Horacio Royo quien ha puesto este hecho sobre la mesa, asegurando que el Gobierno de Chueca estaba generando un "agujero (económico) que empieza a crecer".

En cambio, Serrano ha matizado que el informe y los 9,5 millones a los que hacía referencia Royo se refieren a la "repercusión en la hacienda local" que tendrá esa venta de suelos. Es decir, al valor patrimonial. Desde el consistorio insisten en que la pastilla se licitará a un precio superior y que la intención sigue siendo recaudar más de 15 millones por ella.

Acusaciones

En cualquier caso, al igual que ZeC, el PSOE ha acusado al PP de querer financiar la nueva Romareda con estas ventas de suelo, ya que el informe inicial sobre el que se sustentaban mencionaba, entre otros, este proyecto. Unas declaraciones que desde el equipo de Chueca siempre han negado, y este lunes no ha sido la excepción.

En el debate de la comisión de Urbanismo, el concejal Víctor Serrano ha incidido en que ligar ambas cuestiones es una "falacia". "Existe una caja única con la que atender a todas nuestras obligaciones", ha proseguido, para después explicar que la venta de suelo se hace como política compensatoria a la "no subida de impuestos".