Del muro de Pink Floyd a la Expo de Zaragoza: la historia de la empresa que construye la 'mini Romareda'

Hey, teacher! leave them kids alone / All in all, it's just another brick in the wall. Seguro que más de uno ha leído estas dos frases con la icónica entonación que Pink Floyd las nutrió en 1979. Lo que quizá desconoce el público es que, entre la simbología que rodeaba el Another Brick in the Wall durante el último tercio del siglo XX y el estadio modular al que se mudará el Real Zaragoza durante las dos próximas temporadas hay un nexo de unión. Se trata de Nussli, la empresa de origen suizo que, en su división para España y Portugal (Nussli Iberia), es la encargada de construir la mini Romareda del Actur junto al grupo aragonés MLN.

Pero, ¿qué tienen que ver Roger Waters y compañía con el club aragonés? La coincidencia, como ya se ha citado, está en un proyecto de Nussli. Además, en un proyecto pionero. Y es que la compañía ejecutó su primer gran proyecto escénico, un escenario para el concierto que Pink Floyd ofreció en Berlín el 21 de julio de 1990, para celebrar la caída del muro que dividía Alemania en noviembre del año anterior.

El nombre que se le dio a ese espectáculo no podía ser más revelador, The Wall. Y la escenografía no se quedó atrás. Ahí es donde entró en escena, valga la redundancia, Nussli, que fue quien diseñó y edificó el muro de 300 metros que el grupo británico usó como decorado para el concierto en la Berlín recién reunificada. De hecho, el responsable de aquel proyecto todavía sigue trabajando para la compañía.

The Wall fue todo un hito para Nussli, que acababa de comenzar su proceso de internacionalización en 1989, precisamente, en Alemania. La siguiente década sirvió a la multinacional suiza para asentar sus productos en el mercado y en 2005 completó su expansión hasta España, instalándose en Barcelona y fundando Nussli Iberia. Un año antes, en los Juegos Olímpicos de Atenas, se estrenó por primera vez el sistema de gradas modulares que ahora disfrutará Zaragoza.

Concierto 'The Wall', de Pink Floyd en Berlín (1990); el muro de 300 metros fue construido por Nussli. / EL PERIÓDICO

Actualmente, cuenta con tres almacenes en el país (Madrid, Valencia y la propia ciudad condal), desde donde fabrica el stock que luego se desplaza a otros lugares del mundo. Por ejemplo, las 30.000 butacas del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas las produce en España y después las envía a EEUU en los contenedores de los barcos.

Expo 2008

Y es que, en las dos últimas décadas, Nussli ha recorrido países de todo tipo. Su crecimiento les ha llevado a EEUU, Canadá, Abu Dabi o Rusia, con varios Juegos Olímpicos (Londres 2012, París 2024) y citas puntuales (World Padel Tour, Mutua Madrid Open, entre otras) a sus espaldas. Con todo, hay un evento concreto en el que la compañía suiza también se ha especializado: las exposiciones internacionales.

Ese fue, de hecho, su primer contacto con Zaragoza, en el año 2008. Para la cita, Nussli diseñó y construyó los pabellones de África y de los Bosques Templados y Selvas Tropicales, así como las Ciudades del Agua. Desde entonces, la multinacional helvética ha vuelto a España, ya para eventos deportivos, que en lo estrictamente deportivo también tienen relación con la comunidad aragonesa, ya que fueron los encargados de construir la grada de uno de los fondos del Alcoraz tras el primer ascenso de la SD Huesca a Primera, la cual se mantuvo hasta que se instaló la estructura fija y definitiva.

Cascada de los pabellones de África en la Expo 2008, proyectados por Nussli. / Wikipedia

Y del proyecto pionero de Pink Floyd en la capital alemana al proyecto pionero de la mini Romareda en la capital aragonesa. Cabe recordar aquí que el estadio modular del Real Zaragoza será el primero en consrtruirse desde cero en España. No así en Europa, donde Nussli ya levantó hace 16 años (y todavía sigue en pie) el campo del SV Wehen Wiesbaden, ahora en la tercera división alemana, y del Vancouver Whitecaps canadiense, hoy en la MLS.

En el territorio nacional, Nussli también había desarrollado graderíos supletorios para equipos como el Girona, el Lugo, el Eibar o el Eldense, rival actual por la permanencia con el Real Zaragoza, pero nunca había levantado una estructura en su conjunto, incluyendo el perímetro que le rodea. Es por ello que la compañía tiene depositadas muchas esperanzas en el proyecto y sus posibles réplicas, sensaciones confirmadas por la visita de ciudades como Málaga, que va a desarrollar un campo similar, y otras extranjeras, de Italia.

