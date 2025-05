Los vecinos del edificio desalojado en Torrero no podrán volver a casa hasta reparar la cubierta: hay peligro de colapso del inmueble

Los vecinos del edificio de la calle Córdoba, número 3, en el zaragozano barrio de Torrero, no podrán volver a sus casas hasta que la comunidad no haya reparado los daños localizados en la cubierta del inmueble ante el riesgo de que el bloque se venga abajo en caso de que no se ejecuten esas obras.

Así lo han determinado los técnicos del servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza, quienes han realizado este miércoles por la mañana una visita al inmueble después de que este martes fuera desalojado preventivamente por los bomberos cuando un arquitecto contratado por la propiedad detectó, durante una revisión, problemas en la cubierta del edificio.

En la visita, los técnicos de Urbanismo, acompañados por agentes de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos de Zaragoza, han analizado la situación. Se ha revisado tanto el exterior del edificio, con una escala y cesta del servicio antiincendios, como el interior, a través de la falsa del inmueble. Los funcionarios han comprobado que existe una viga maestra de madera que se ha fracturado, lo que puede provocar el colapso y hundimiento de "gran parte de la cubierta del edificio", que tiene tres pisos de altura. Si la cubierta cede y se desploma, hay peligro de que arrastre al resto de plantas y el bloque quede reducido a escombros.

En consecuencia, el área de Urbanismo ha emitido una providencia, con carácter urgente, "ordenando mantener el desalojo preventivo de todo el edificio hasta que la propiedad haya asegurado la cubierta del inmueble", han informado este miércoles fuentes municipales. En concreto, con esta orden administrativa se urge y obliga a la propiedad a que se asegure la viga y la cubierta con puntales; se revise la totalidad de la estructura de la cubierta de madera y en su caso se repare; y que se repare o sustituya la viga de madera fracturada. Todo ello deberá estar dirigido por un técnico competente y presentar al final de las actuaciones el certificado de seguridad y el final de obra visado por el correspondiente colegio profesional.

Al igual que en el caso del edificio de la calle Arias 9 (Delicias), que fue desalojado la semana pasada por el hundimiento de un patio interior, el regreso de los residentes será posible cuando las actuaciones "que la propiedad debe acometer sin dilación y con urgencia, bajo su control y ejecución" garanticen la seguridad exigible y necesaria para los vecinos.