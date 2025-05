Condenado el Ayuntamiento de Zaragoza a pagar 75.000 euros por no actuar a tiempo en un caso de conflictividad laboral

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido condenado a pagar 75.000 euros a tres funcionarias de la casa (25.000 euros a cada una) en concepto de indemnización por el daño moral tras el "incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales" por parte del consistorio. El conflicto se remonta a septiembre del año 2021, cuando varias trabajadoras municipales acudieron al servicio municipal de Prevención y Salud Laboral para alertar de la conducta de una de las jefas de la unidad, "de quien referían que presentaba un comportamiento autoritario, con cambios de humor que causaban perturbación en el estado de ánimo del resto del personal". Hay una cuarta afectada pendiente de juicio.

Los hechos se resumen en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que los magistrados desestiman un recurso presentado por el ayuntamiento contra la sentencia que reconocía la culpabilidad del consistorio.

Según consta en los hechos probados de la sentencia, a pesar de los varios informes que alertaron de la situación a las que se estaban enfrentando estas trabajadoras por la relación con su jefa y a pesar de los intentos del consistorio para resolver la situación, hasta que la jefa no renunció de forma voluntaria a su puesto de trabajo en el ayuntamiento (era interina) no se tomaron medidas "efectivas" para resolver el conflicto laboral.

Así, el incumplimiento atribuido al Ayuntamiento de Zaragoza en materia de prevención de riesgos laborales "consiste en no haber procedido a la separación física y funcional" de la persona señalada del resto del personal que integraba este servicio "pese a tener constancia de que aquella funcionaria mantenía un estilo de mando, actitudes y comportamientos que habían enrarecido el ambiente".

La situación llegó hasta tal punto que en marzo de 2022, seis meses después de las trabajadoras alertaran del problema por primera vez, el servicio de Prevención "advirtió que la situación era insostenible y había terminado por ocasionar daños a la salud de algunas trabajadoras, unos daños que les habían llevado a procesos de baja médica y concluyendo que el conflicto no se solucionará mientras exista algún tipo de relación profesional entre las partes implicadas".

Esos daños fueron reconocidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como accidente de trabajo, siendo la "ansiedad" que les provocó la relación con la jefa señalada la patología causante de las bajas médicas. Las cuatro afectadas han sido defendidas en el proceso por la letrada Violeta Barba.

Los magistrados, no obstante, reconocen que el ayuntamiento no permaneció "indiferente ante el problema surgido" y afirman que existen "dificultades" dentro de la Administración para resolver este tipo de conflictos, puesto que la interina no podía ser designada a otro puesto que para el que había sido contratada y tampoco podía ser despedida.

Prevención de riesgos

Es más, el consistorio llegó a "realizar gestiones" para cambiarle de puesto a la trabajadora señalada e incluso le abrió un expediente disciplinario que culminó con la imposición de una sanción administrativa de suspensión de funciones por seis meses. Sin embargo, esta recurrió y la Justicia estimó parcialmente sus argumentos, declarando a la recurrente "responsable de la comisión de una falta leve".

La única solución pasaba entonces por reubicar a la trabajadora señalada, tal y como indicó el servicio de Prevención. En abril de 2022 desde el área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior, entonces encabezado por Sara Fernández, emitieron un escrito en el que se informaba de que se había procedido a reubicar a físicamente a la trabajadora señalada en un despacho en el Museo Pablo Gargallo, manteniendo al resto del personal en las oficinas del Torreón Fortea, situadas a pocos metros.

Sin embargo, en la sentencia desestimatoria del recurso del ayuntamiento consta que se considera probado que "hasta el día 11 de diciembre de 2023", cuando se aceptó la renuncia voluntaria en el servicio de la trabajadora señalada, "no se había producido la efectiva separación de las trabajadoras con su responsable causante del conflicto laboral existente, manteniéndose en consecuencia la situación perjudicial para las trabajadoras y sin cumplir el ayuntamiento las recomendaciones dadas por el servicio de Prevención". "Transcurrieron dos años en esa situación que atentaba contra la salud laboral del personal del servicio", zanjan los magistrados.

La defensa de las afectadas ha tenido que solicitar la ejecución de la sentencia, momento hasta el cual el ayuntamiento no ha abonado los 25.000 euros a cada trabajadora.