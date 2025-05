Los principales fabricantes de automoción vuelven a citarse en los ‘Mobility and Industry Suppliers Meetings’, que se consolidan como referente en el sur de Europa

Los ‘Mobility and Industry Suppliers Meetings’ han regresado hoy a Zaragoza como una cita consolidada entre los profesionales de la automoción, sin renunciar a las novedades, para tomarle el pulso a la situación delsector. La iniciativa del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), nacida en 2017, se ha convertido en el evento B2B de referencia para la industria automotriz en el sur de Europa, tras registrar la participación de más de 350 proveedores y responsables de compras de pymes y multinacionales de los sectores de la automoción y la movilidad. Su presencia en el Puente Zaha Hadid, sede de Mobility City, ha propiciado más de 600 reuniones bilaterales en busca de nuevas oportunidades de negocio, especialmente valiosas en tiempos de cambios e incertidumbre.

Por primera vez, el evento ha contado con dos mesas redondas. En la primera, se ha celebrado un debate sobre la diversificación y nuevos modelos de negocio en torno a la movilidad en el que han intervenido Nuria Cristóbal, plant manager de Nissan; Asier Unzueta, plant manager de CAF; Rubén Castrillo, Business Development de Horse; y Jordi Romero, Global Logistics director de Sesé. La segunda mesa redonda ha versado sobre las ‘Nuevas estrategias de compras en el sector automoción’, con la participación de representantes de tres de los OEMs más destacados del país y el principal Tier1 español. Así, el panel ha estado formado por Jorge Recasens, Global Purchasing & Supplier Quality Zaragoza Head de Stellantis; Andrés Quirós, Head of Purchasing New Projects & Strategy de Seat/Cupra; Pablo Méndez, Head of Procurement Iberia del Grupo Renault; y Juan Gironès, Commodity Manager Raw Material & Components de Gestamp.

Familia de CAAR durante el evento / El Periódico de Aragón

A continuación, han tenido lugar más de 600 reuniones B2B entre empresas con el fin de explorar nuevas oportunidades de negocio y conquistar nuevos clientes. No en vano, la finalidad de esta iniciativa es poner en contacto a las grandes empresas multinacionales que producen y venden componentes completos a los fabricantes de automóviles y de otros sectores con las pymes de menor tamaño, que pueden ocuparse de algunas partes de estos componentes o del proceso productivo, así como de la prestación de otro tipo de servicios como los relativos a la implantación de la industria 4.0.

Los MISM cuentan con la estrecha colaboración de los otros siete clústeres de automoción de España (Galicia, Castilla y León, Valencia, Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña), algunos de cuyos responsables también han asistido a la jornada. El fruto de esta cooperación se ha reflejado en las cifras de asistencia, pasando de 50 a 80 compradores respecto al año pasado y superando los 200 proveedores. En este sentido, se ha registrado una mayor presencia de empresas nacionales que en ediciones anteriores.

Diego Alierta, vicepresidente de Desarrollo de Negocio del CAAR, ha destacado como novedad, además de la mesa redonda enfocada a la movilidad, la creación de un espacio expositivo con siete stands que aspira a crecer en futuras ediciones para que las empresas que lo deseen puedan mostrar sus productos y servicios. “La clave del éxito de los MISM es que, en una sola jornada, una empresa se puede reunir con toda la cadena de suministro del sector del automóvil y la movilidad de España. Esto da a los proveedores unas posibilidades de negocio enormes y prueba de ello es que, año tras año, repiten”, ha afirmado.

Con motivo de su participación en el proyecto europeo E-BOOST junto a otros cinco clústeres de Francia, Italia, Alemania, Polonia y Países Bajos, el CAAR ha aprovechado la cumbre del MISM para acoger el evento final de esta iniciativa que, durante los últimos 30 meses, ha tenido como objetivo apoyar a las pymes del sector de la electromovilidad europea con un amplio abanico de servicios para fortalecer su resiliencia e impulsar su internacionalización y su transformación digital. Además de celebrar una reunión de presentación de resultados, el equipo técnico del CAAR ha organizado una agenda comercial paralela para pymes y start-ups extranjeras con visitas a Fersa Bearings, Moontech, ATRIA y Chargevite, nombres destacados de la industria auxiliar aragonesa en materia de movilidad eléctrica.