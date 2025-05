Huelga de las zonas jóvenes de Zaragoza: los trabajadores llevan a las calles su enfado con el Ayuntamiento de Zaragoza

Los trabajadores de las zonas jóvenes de barrio y las zonas jóvenes escolares de Zaragoza han "visibilizado" este viernes su malestar con la "deriva" de las políticas del Gobierno municipal en materia de juventud. Para esta jornada había convocada una huelga que, según los convocantes, ha alcanzado un 50% de las plantillas de las empresas que trabajan para el consistorio en estos equipamientos. "Consideramos que ha sido un éxito", ha dicho José Antonio Yagüe, uno de los portavoces de los trabajadores.

La huelga, no obstante, no ha interferido en la celebración de las finales de las ligas juveniles, una competición organizada precisamente las zonas jóvenes de Zaragoza. "Lo que no queríamos precisamente era perjudicar a los chavales con los que hemos trabajado todo el año y a los que hemos acompañado durante todo este tiempo. Queríamos visibilizar nuestro enfado con el ayuntamiento", insiste Yagüe.

Ese enfado se debe a que, según los sindicatos, los nuevos pliegos del concurso para designar a las empresas gestoras de las zonas jóvenes escolares (antiguos PIEES) "precarizan sus condiciones laborales". Al mismo tiempo, señalan, en algunos casos se reducían sus jornadas de trabajo, lo que puede derivar en indemnizaciones a los empleados, lo que habría "espantado" a las empresas a la hora de presentarse en el proceso de licitación, que ha quedado desierto en dos ocasiones.

Durante la jornada de hoy, los trabajadores han protagonizado varias protestas. La primera ha tenido lugar a mediodía frente a La Azucarera, un equipamiento reconvertido en un macrocentro dedicado a los jóvenes, un modelo "centralizador que implicará el cierre de más casas de juventud en los barrios", alertan los sindicatos, una cuestión que desde el Gobierno municipal no han desmentido.

Huelga de las zonas jóvenes

En la concentración, los trabajadores han estado acompañados por concejales del PSOE y ZeC. “Zaragoza ha sido una ciudad referente en políticas de juventud, porque trabajábamos en igualdad de oportunidades. Pero el Gobierno de Chueca está desmantelando todo", ha criticado la portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera. Por la tarde, la protesta se ha trasladado al centro deportivo municipal del Actur, donde se han desarrollado las finales de las ligas juveniles.

Los sindicatos han criticado además que, en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha puesto en contacto con ellos. "Tuvimos un acto de conciliación en el SAMA y no acudieron", denuncia Yagüe, si bien según los responsables del Gobierno municipal ellos no tenían que acudir, sino las empresas.

Sobre las críticas a los pliegos por parte de los sindicatos, la concejala de Juventud Ruth Bravo ha recordado que el Tribunal de Contratos "desestimó prácticamente todas las alegaciones presentadas por los recurrentes, demostrando que el trabajo realizado por los técnicos municipales estaba bien hecho desde el principio".

En este sentido, ha querido leer el escrito del TACPA que reza "no puede obviarse la realidad cambiante del colectivo de la juventud, no solo motivado por el cambio generacional, sino por su propia idiosincrasia que obliga a las Administraciones a adaptar sus políticas en esta materia para acoger y dar respuesta a las nuevas inquietudes, problemas, necesidades en constante movimiento, desarrollo y evolución, que implica abandonar modelos implantados hace 15 o 20 años y evolucionar al compás del colectivo al que va dirigido este servicio".

Desde el PP defienden que el cambio de modelo en las políticas de Juventud busca adaptarse a las nuevas necesidades de los jóvenes.