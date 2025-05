La patronal de las VTC lleva hasta Europa las denuncias a sus coches en Zaragoza: "Son un abuso"

La pugna abierta entre las VTC y el sector del taxi en Zaragoza parece estar lejos de terminar. Si hace unas semanas eran los taxistas los que se revolvieron por el "incumplimiento" de las empresas que gestionan el alquiler de vehículos con conductor en la capital aragonesa, ahora es la patronal que reúne a los autónomos y pymes que explotan licencias de este tipo la que ha decidido movilizarse después de las sanciones que han recibido sus coches en las últimas semanas.

Según explica el presidente de Movea VTC, Eduardo Martín, esta misma semana ha estado en Bruselas reuniéndose con responsables del departamento de Transportes de la Comisión Europea para poner de manifiesto que "Zaragoza está incumpliendo las directrices de la Justicia de la UE" en lo que respecta a las licencias VTC.

Se refiere Martín a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 8 de junio de 2023, que considera contraria al derecho comunitario la conocida norma del 1/30, una ratio impuesta por ley en España para limitar el número de licencias de VTC que se conceden. Según esta regla, solo se puede conceder un permiso de VTC por cada 30 taxis.

Esta limitación, a la que se acoge el Ayuntamiento de Zaragoza ante la falta de una normativa más clara, limita, por tanto, a 59 las licencias VTC que operan en la ciudad, donde trabajan 1.777 taxis. Según ha denunciado ahora Movea ante la UE, al aplicar esta ratio el consistorio de la capital aragonesa está incurriendo en una contradicción con la sentencia de la Justicia europea. "Es un abuso", afirma el presidente de esta organización.

VTC vs. taxi

"Nosotros entendemos que todas las licencias que se solicitan cuentan como otorgadas por silencio administrativo. El ayuntamiento no puede rechazarlas basándose en un criterio y una ratio (el 1/30) que la UE ha considerado que no es objetivo. Por tanto, todas las multas que se han puesto deberían quedar sin efecto", explica Martín.

Y es que hace dos meses, tras la presión ejercida mediante la convocatoria de una huelga por parte del sector del taxi en Zaragoza, el Gobierno de Aragón aprobó una disposición normativa que permitía a la Policía Local sancionar e incluso inmovilizar a los coches VTC que fueran 'pillados' circulando sin la licencia municipal, una de esas 59 que el ayuntamiento de la capital tiene otorgadas. Desde entonces han sido decenas y decenas las penalizaciones impuestas por los agentes a los coches de estas empresas e incluso la grúa se ha llevado al depósito tres vehículos.

Ahora, Movea anuncia que ha puesto en conocimiento de los responsables de la Unión Europea esta situación y también que van a recurrir todas esas sanciones al considerarlas injustificadas. "La concesión de licencias VTC no se basa en criterios objetivos, por lo que entendemos que no concederlas no es una opción que se ajuste a la legalidad si no existen otros criterios válidos", insiste Martín.

Asimismo, Martín anuncia que esta no será la única acción que desde Movea emprendan en las próximas semanas contra los criterios impuestos por el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo esto ocurre mientras el Gobierno de Aragón sigue desarrollando una normativa propia que acabe con el lío normativo que existe en este sector, un embrollo jurídico que los taxistas también piden solucionar cuanto antes para equiparar las condiciones bajo las que tienen que trabajar unos y otros.

Desde la asociación provincial de Autotaxi de Zaragoza siempre han defendido que están abiertos a la competencia siempre que esta se haga basándonos en una normativa clara. No obstante, los taxistas denuncian siempre que las multinacionales de VTC "incumplen toda normativa existente".