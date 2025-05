Pollos Elva, donde la cocina "normal" resiste a medio siglo de vida: "Queremos transmitir que vienes a comer a nuestra casa"

Con un tono calmado y palabras sencillas, Paco, Paco Villarroya, explica el secreto para elaborar un buen pollo asado, uno de los mejores de Zaragoza para muchos, frente a la mesa de trabajo donde finalizan las elaboraciones. A pocos metros de distancia, en el interior del local y frente a los fogones, Inmaculada, Inmaculada Anaut, remueve, con nervio, una sartén que contiene algún tipo de guiso. "Primero, llevar 50 y tantos años aprendiendo a hacerlos y luego, yo creo que la clave es tratarlos con cariño".

Juntos forman un tándem fundamental para que Pollos Elva, en la calle Fueros de Aragón, se haya convertido en toda una institución si hablamos de pollos al' ast para llevar en la capital aragonesa. Tiene mucho que ver que fue en 1971 cuando, procedentes de Ruesta y Salvatierra de Esca, los padres de Anaut levantaron por primera ver la persiana y, desde entonces, no ha habido descanso en este pequeño local para ofrecer sus mejores elaboraciones durante 54 años.

Pregunta. ¿Tiene una presión añadida el heredar un negocio familiar de estas características?

Respuesta. Sí, porque hacerlo bien y hacerte un nombre cuesta mucho tiempo y, en seguida, por cualquier cosa, se puede torcer todo. Los primeros días que venía a trabajar y ya no estaban mis padres pensaba, '¿y ahora qué haría mi madre?' O '¿vamos a hacer esto porque así lo hacían antes?' Vienes al sitio donde has estado trabajando con tus padres, así que siempre tienes ese recuerdo.

Llama la atención que, en un momento en el que cada vez se vean más platos procedentes de países exóticos o elaboraciones fácilmente instagrameables, sea un plato tradicional el que mantenga la fama de este pequeño local. Porque pocas cosas habrá más clásicas que un pollo asado. Una reflexión a la que Anaut responde como un resorte: "Yo creo que la gente quiere cosas normales, sabores a los que esté acostumbrado. A todo el mundo nos gusta estar en la vanguardia de lo que sea, pero, al final, en nuestro día a día queremos una referencia que no varíe mucho, ya sea por sentirnos tranquilos o por sentirnos cómodos". Y remata: "Es que ser normal es algo que tendría que ponerse más en valor".

Productos en la estantería en el interior del local de Pollos Elva / Miguel Ángel Gracia

Mucho se ha investigado y escrito sobre la relación entre comida y recuerdos. Por ejemplo, en un artículo en la BBC, Shira Gabriel, doctora en psicología de la Universidad de Búfalo (EEUU) explicaba cómo algunos alimentos que comemos quedan grabados, inconscientemente, en una parte de nuestro cerebro y asociados a "sensaciones positivas" y "sentimientos de sentirse cuidados por otros", lo que, en última instancia, genera una "sensación de aceptación". "Cuando comes esa comida, no es solo el recuerdo lo que se activa, sino también las emociones que sentiste, como sentirse cuidado, amado, seguro y bien", resumía en el citado artículo.

"Vienes a comer a nuestra casa"

A miles de kilómetros de Búfalo y sin tanto bagaje académico, aunque quizás con más calle que la reputada académica producto de su día a día, Anaut viene a confirmar esta tesis. "Hay señores mayores que me dicen que nuestra comida le recuerda a cuando vivían en el pueblo o a los platos que les hacía su madre. Eso está muy chulo. De eso se trata, ¿no?", refuerza.

Una atmósfera que es pretendida con los elementos que decoran la tienda. "Cuando arreglamos la tienda, nos preguntaron qué queríamos transmitir. A mí lo que me gustaba era pensar que venían a una casa, por eso tenemos muebles, fotos, cuadros o cubiertos que tendrías en casa. Todo es de mis padres o de la bisabuela de Paco. Queremos transmitir que vienes a comer a nuestra casa", resume Anaut.

Inmaculada Anaut y Paco Villaroya, dentro de Pollos Elva / Miguel Ángel Gracia

Un hogar por el que han pasado ya varias generaciones y donde, irremediablemente, los gustos y necesidades también han evolucionado al compás de lo marcado por la propia sociedad. "Ahora hay mucha más comida vegetariana, mucho pollo sin sal porque la gente se cuida más, hay más alergias e intolerancias... tienes que estar atento a eso. Antes no se vigilaba tanto o incluso no se daba la posibilidad", ilustra la cocinera que, esboza una sonrisa y apunta: "Antes si venía uno con una alergia seguramente diríamos 'mira, el rarito'; ahora ya se ha entendido que hay cosas que no son rarezas".

Pero el cambio generacional no solo se queda ahí, sino que se acentúa más en la variedad que deben ofrecer. "Cada vez se venden más platos diferentes y tenemos que cocinar más", explica Anaut. El pollo, estrella incontestable del negocio, era "el segundo" que coronaba un primer plato propio. Ahora -entendido como un pasado reciente-, no. La gente quiere acelgas, judías verdes, albóndigas, croquetas... ¿El responsable? La falta de tiempo. "O te gusta mucho cocinar o prefieres hacer otras cosas. Estamos muy ocupados", resume.

El secreto de un buen pollo

Hay una imagen prueba del éxito y fama de Pollos Elva y quien transite por esta pequeña calle zaragozana que conecta la avenida Valencia con la avenida Goya a la hora de comer seguro que le es familiar. Es la de una nutrida fila de personas que espera su turno de manera paciente en la calle. "Tengo la sensación de que estoy haciendo algo mal porque tenemos a mucha gente esperando", confiesa Anaut.

Vitrina del establecimiento donde muestran algunos de los productos que elaboran / Miguel Ángel Gracia

Salta como un resorte, a su lado, Villarroya, dando la impresión de ser un tema mil veces debatido: "Tenemos los medios que tenemos y llegamos a lo que llegamos. Tampoco tenemos sitio para tener a 8 personas trabajando". Y casi con la misma celeridad, encuentra su mujer la réplica, que en realidad es una explicación de la raíz del "problema" -¿problema?-. "Hemos acostumbrado a nuestros clientes a darles la comida hecha más o menos en el acto". Sus cuentas son claras: "Puedo tener a las 10 de la mañana 180 pollos hechos, pero la gente no quiere que tenga un montón de pollos metidos en un paquete, los quieren lo más recién hechos posibles y llevárselos calientes, recién hechos y ver cómo se lo cortamos y embalamos".

Ha quedado una duda sin resolver. ¿Qué es eso del "cariño" que Paco Villarroya situaba como elemento clave que explica el éxito de Pollos Elva? Misterios, en realidad, ninguno. "Primero, que el pollo que nos traigan sea bueno; luego, lo sumergimos en agua con aderezos para que coja más sabor, y le echamos una sal especial que hacemos solo nosotros, lo metemos en la máquina y lo vamos rotando para que la piel se ponga más crujiente. Finalmente, solo hay que sacarlo en el momento adecuado para que no se queme".

Pregunta. ¿Qué lleva esa sal especial?

Respuesta. No lo sé, solo la saben hacer mi mujer y mi hijo.

Al final, algún secreto sí había.