Una mujer herida al golpearle unos cascotes caídos de un edificio de Zaragoza

Nuevo incidente en la vía pública en Zaragoza provocada por la caída de cascotes desde un edificio que se encontraba en mal estado. El último susto de estas características se registró este domingo, en torno a las 20.00 horas, en el número 7 de la céntrica calle Asalto, cuando unos cascotes de la fachada este inmueble se precipitaron a la calle y acabaron golpeando a una mujer que se encontraba en ese momento pasando bajo los balcones del bloque de viviendas. La víctima recibió el impacto y acabó siendo trasladada al hospital para ser atendida de sus heridas.

De nuevo un sobresalto en un edificio antiguo de Zaragoza y otra vez llamada de alerta a los Bomberos de la ciudad que, con apoyo de Policía Local, tuvieron que interveniir de urgencia en la fachada de este edificio de la calle Asalto, en el Casco Histórico y muy próximo a una zona de bares muy frecuentada en los fines de semana. Por suerte, a esas horas, no había tanta gente pasando por ese punto y no hubo más daños que lamentar. Pero, según informaron las fuentes oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza, la mujer había «permanecido consciente en todo momento», por lo que aparentemente no registraba heridas de gravedad, aunque acabó siendo «trasladada a un centro hospitalario por la ambulancia del 080», perteneciente al cuerpo municipal.

Cascotes retirados de la acera después de que se desprendieran de la fachada del edificio de la calle Asalto. / Carla Greenwood

«Acto seguido, los Bomberos han procedido a revisar toda la fachada para detectar y sanear cualquier otro punto que pudiera estar en mal estado. Se trata de una acción que se realiza para garantizar la seguridad peatonal del entorno si bien, el correcto mantenimiento de todos los elementos del edificio corresponde a sus propietarios», destacaron desde el consistorio.

No obstante, esta incidencia se registra después de que en las últimas semanas se hayan registrado otros muchos episodios de similares características. Esta misma semana, tuvo que ser desalojado un bloque de viviendas en Torrero después de que un arquitecto alertara del mal estado de una viga que podía comprometer la estabilidad del edificio. También este mes se desalojaron dos edificios más, uno en El Gancho y otro en Delicias, después de un incendio y de que se hundiera el suelo de un patio interior, respectivamente. Y el pasado 6 de mayo, en la calle Alfonso se registró un susto como el de ayer, cuando cayeron cascotes desde un balcón a la vía pública, obligando a acordonar la zona por seguridad.