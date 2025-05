¿Cerámica o aluminio?: La Romareda testará su nueva piel este verano

El proyecto de la nueva Romareda cogerá velocidad de crucero en las próximas semanas. La agónica salvación frente al Deportivo de la Coruña el pasado domingo dio paso, ya este lunes, a la retirada de varios elementos que son aprovechables en muchas circunstancias y que dejarán el campo libre, valga la redundancia, para que la piqueta pueda derribar las tres gradas que restan del vetusto estadio. Pero no por ello todos los detalles del proyecto están definidos todavía.

Una de las dudas que resta por conocer, sustancial tanto en lo estético como en lo económico, es el material del que estarán hechas las lamas exteriores de la nueva Romareda. Sobre la mesa hay dos opciones: cerámica, con un coste mayor, y aluminio, material que se usa, por ejemplo, en el estadio modular del Actur. Cualquier decisión que se tome está contemplada en los pliegos, por lo que no habrá un sobrecoste (ni un ahorro) en esta cuestión.

Y es que, en el caso de que se opte finalmente por la cerámica, la sociedad Nueva Romareda deberá abonar al contratista (la unión empresarial OHLA-Altuna y Uria) unos dos millones de euros que, aunque ya están previstos, se añadirían al coste final de esta segunda fase, que ahora está fijado en 124,5 millones de euros. En cambio, si se elige que la piel del futuro estadio sea de aluminio, el precio de la operación quedaría tal cual está.

La decisión, en cualquier caso, va mucho más allá de los motivos económicos. Para ello, este verano se va a testar la respuesta de ambos materiales, para lo cual se instalarán, ya a mediados de junio, dos maquetas a escala real de aluminio y cerámica. Se dejarán a la intemperie durante varias semanas para testar su respuesta al clima. La otra variable a tener en cuenta será, por motivos obvios, la estética.

Sin visitas

Sea como fuere, lo que está claro es que la vieja Romareda que dejaron atrás los más de 24.000 fieles zaragocistas que acudieron al estadio el pasado domingo poco tendrá que ver con el aspecto del futuro estadio, que será sede mundialista y contará con unas condiciones adaptadas al siglo XXI.

La fecha de entrega de obra (que no de inauguración del campo) está prevista para el 15 de junio de 2027. Y para ese verano, de cara a la temporada 2027/2028, el Real Zaragoza podrá volver a su hogar para disputar sus partidos tras dos temporadas de exilio. Hasta entonces, eso sí, los zaragocistas no podrán volver al interior de su Romareda, ya que, al contrario de lo que sucedió con el comienzo del derribo del Gol Sur, esta vez los trabajos abarcan todo el estadio y, por seguridad, no se programarán visitas de despedida.