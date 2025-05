Comercios frente a las obras en César Augusto: "La gente ya no pasa por aquí como antes"

Desde principios de noviembre la avenida César Augusto de Zaragoza ha cambiado los coches por maquinaria pesada. La obra para renovar la losa superior del aparcamiento subterráneo lleva interrumpiendo el tráfico de personas y de vehículos más de seis meses. Más allá de los atascos, la "incertidumbre principalmente" se la llevan los comerciantes.

Así lo explica Enma Guaman dueña de Papelería El Carmen, situada en la calle de las obras: "Me dijeron que esto terminará en octubre o así, pero de aquí a que sea realidad. Las personas están desorientadas por el corte de la calle, el cambio de los buses... Y esto nos afecta a los comercios. La gente ya no pasa por aquí como antes", comenta. En principio, según los planes del consistorio, la calzada estará operativa tras el verano, aunque continuarán con los trabajos en las aceras.

La parada de autobús se ha convertido en la gran protagonista dentro de las demandas de los comerciantes. El desvío de las líneas 32, 33, 34, 52, N2, N3 y N7 ha "reducido el tránsito de clientes". Frente al escaparate de Tapicerías Miguel se encuentra una de las paradas que han sido suprimidas temporalmente. Según explica Marisa Gurpegui, dependienta del establecimiento, sobre todo se han visto mermadas las "ventas puntuales". "Tener la parada justo delante de la tienda hacía que la gente mirara el escaparate y se animara a entrar. Si se entorpece el acceso a la tienda porque no pasan ni coches ni personas, las ventas bajan mucho", recalca.

Ambos locales "agradecerían" recibir apoyo por parte del ayuntamiento. Desde la Alcaldía se aprobó en el Presupuesto Municipal de 2025 una línea de ayudas de un total de 150.000 euros para todos aquellos comercios afectados por las obras en la capital aragonesa. "No sé si están dirigidasa a los negocios situados justo dónde están las obras o si se iba a extender hasta Puerta del Carmen. Pero hombre, una ayuda siempre viene bien", añade Gurpegui.

No obstante, existen tiendas como la de Pablo Laviña que han conseguido mantener intacto el número de ventas. La Librería Albareda está en la calle que le da nombre, una de las diagonales que cruzan la avenida. Gracias a la "fidelidad" con sus clientes no han notado tan apenas las obras. "Nosotros realmente no nos hemos visto afectados porque tenemos una clientela muy fiel, que vienen tanto por las mañanas a comprar como por las tardes a las actividades que hacemos". A pesar de ello, los trabajadores señalan que aunque las obras no "pesen en lo económico, pesan en lo personal".