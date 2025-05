Desalojo en Parque Roma: "El dueño del hostal ha sido un sinvergüenza, él sabía lo que pasaba"

"Nos ha engañado, ha sido un sinvergüenza, él sabía lo que pasaba y no nos avisó con tiempo". Así explica la situación a la que se ha visto abocado en Zaragoza el senegalés Wanny Sienne. El joven se encuentra "en una situación muy difícil" tras el desalojo el hostal ilegal de Parque Roma en el que convivían en malas condiciones de salubridad un centenar de migrantes y personas en riesgo de exclusión social. La orden judicial ha llegado dos años después de que un arrendador del local decidiera establecer alojamientos ilegales por los que cobraba entre 150 y 200 euros. En este momento se encuentra en paradero desconocido.

Sienne, junto a un grupo de trabajadores del matadero de Zuera, ha pasado la noche en los porches de la urbanización, rodeado de sus enseres, ollas, sábanas y maletas. Han rechazado el alojamiento que les ha propuesto el Ayuntamiento de Zaragoza por su carácter temporal, en principio para solo dos días. "Ahora necesito buscar otro albergue, pero no será tan barato", reconoce. "Nos ha tratado muy mal, tiene a mucha gente pagando y no ha sabido avisarnos de la orden judicial para poder buscarnos la vida", denuncia.

El recurso habitacional en el que han pasado la noche una veintena de los afectados pertenece al Arzobispado de Zaragoza y se encuentra el barrio de La Paz. El Ayuntamiento de Zaragoza les ha facilitado traslados en taxi hasta allí, y también en varios turnos durante esta mañana para acudir desde la residencia hasta las paradas de autobús de sus empresas.

El engaño y la sensación de impotencia se repiten entre todas las personas que han acudido a recoger sus pertenencias este martes al espacio desalojado el lunes durante la mañana. "Calculamos que se debe de llevar casi 10.000 euros al mes, a mí me daba mala espina el lugar, pero veía que estaban mis paisanos", señala Mendhi Kayate, procedente de Mali. Ha pasado quince días en el hostal ilegal tras regresar de Bélgica para trabajar algunas horas en el turno de noche en la recogida de basuras con FCC. "Dentro había mucha mierda, con los baños sucios y a veces sin agua, este hombre no hacía nada", lamenta.

Los migrantes sospechan que el arrendador del espacio, que en su día fue una academia de inglés, pueda estar fuera de España porque no atiende a sus llamadas de teléfono. La mayoría reclama que se les devuelvan los últimos pagos. "Ahora tendré que pagar más de 450 euros por una habitación, yo prefiero seguir aquí pagando poco", reconoce Noya Norxey, ya jubilado y procedente de Ganna. Cuenta que vive en Zaragoza desde hace siete años cuando por un ictus tuvo que abandonar su trabajo en una finca en Longares. "Solo tengo lo que he podido sacar esta mañana", cuenta.

Uso no permitido

En los alrededores del espacio, ubicado en el local 13 del bloque G de la urbanización, algunos vecinos han mostrado su incredulidad con lo sucedido. Es el caso de Alejandro Pardo, que no considera que la instalación provocara molestias excesivas a los habitantes en Parque Goya. La orden de desalojo, dictada por la gerencia de Urbanismo, se acogía a un “uso no permitido”, a “una actividad sin título habilitante” y a un “evidente riesgo” para las personas.

Otro migrante procedente de Senegal que prefiere no identificarse incide en el engaño y "estafa" que han sufrido los residentes. "Mi sobrino me avisó cuando yo estaba trabajando en Bilbao, me dijo que había una habitación libre, pero yo pensaba que era de un piso, no me esperaba esto", manifiesta. También con trabajo en el matadero de Zuera se enteró del desalojo durante su turno laboral. "He pasado la noche en casa de un amigo, cobramos muy poco y ahora será difícil encontrar un lugar para vivir", lamenta. Como otros muchos, en el bolsillo guarda los recibos que demuestran los pagos que han realizado mes tras mes, en su caso desde febrero. "Nos ha engañado, yo confiaba en el dueño", apostilla.