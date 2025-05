La huelga del tranvía en Zaragoza sigue en pie tras el fracaso de la conciliación en el SAMA

Los paros en el tranvía de Zaragoza siguen adelante. Este martes se han reunido los sindicatos con la empresa en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) como paso previo a la huelga que comenzará el próximo 1 de junio. No obstante, la conciliación no ha resultado efectiva y las protestas, por el momento, siguen convocadas.

El motivo de esta convocatoria de huelga es el "bloqueo de la negociación del convenio colectivo y la persistencia de turnos maratonianos", critican los sindicatos. El inicio de las movilizaciones va a coincidir además con la puesta en marcha de la ampliación de los horarios del servicio del tranvía este mismo fin de semana, que a partir de la madrugada del viernes se extenderán hasta la 1.30 horas de la noche.

Los paros parciales comenzarán el 1 de junio, en el turno nocturno de los fines de semana, de 00:00 a 02:30 horas en las noches de los viernes al sábado y del sábado al domingo. "Desde el comité de empresa seguimos abiertos al diálogo. Pero no vamos a seguir aceptando más imposiciones, más desgaste ni más silencio", ha expresado la representación legal de los trabajadores.

En la negociación de este martes, los sindicatos han planteado una reducción de los turnos de trabajo, puesto que hay jornadas "que llegan hasta las nueve horas". "Esta huelga no solo es por nosotras y nosotros. También es por ti, por todos los usuarios y usuarias que merecen un transporte público más seguro, justo y humano. Porque si las conductoras y conductores van al límite, si no pueden descansar, si no tienen condiciones justas, el servicio se resiente, la seguridad se compromete y la ciudad pierde", han explicado en un comunicado.