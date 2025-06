A la 'caza' de una habitación a buen precio: el alquiler de pisos compartidos se dispara un 24% en Zaragoza

Buscar piso ha acabado convirtiéndose en un suplicio por muchos motivos. ¿El primero? Su precio. El coste de la vivienda está por las nubes y, lo que es peor, nada hace indicar que vaya a frenarse porque el mercado está desatado y la demanda es tal que desde el sector admiten que se vende y alquila todo lo que sale al mercado.

Mientras las ventas siguen al alza, en el arriendo se ha detectado un importante cambio de tendencia, y cada vez son más los que buscan compartir piso para reducir los gastos. Tanto es así que la demanda se ha elevado hasta un 24% durante el primer trimestre del 2025 en Zaragoza. Una situación que afecta a la inmensa mayoría de ciudades y, según el último estudio de Idealista, en estos momentos hay mayor oferta de habitaciones disponibles frente a hace un año en 33 capitales de provincia.

"Esto no había pasado nunca, ahora la gran mayoría de anuncios son de pisos compartidos", afirma Juan Morgado, de Inmobiliaria Morgado, que cifra en cerca de 1.000 las habitaciones en alquiler disponible solo en el portal de referencia Idealista. "Esta cifra no es normal y no descartamos que lleguen a las 5.000 una vez termine el curso en la universidad", añade.

A la subida generalizada del precio de la vivienda en toda España, en Zaragoza se suma otro añadido, como es la falta de oferta para atender una demanda constante. Todo lo que se pone a la venta o en alquiler interesa, lo que ha repercutido directamente en el precio.

Esta situación juega a favor de los propietarios que, a sabiendas del interés, no solo suben los precios, sino que, en el caso del alquiler, endurecen las condiciones, lo que dificulta el acceso de los más jóvenes o las personas con rentas más bajas o contratos temporales. Y es aquí cuando llega el segundo problema -o dificultad- para los inquilinos.

Seguros de impago

En el caso del alquiler, actualmente es difícil conseguir un contrato sin un seguro de impago, lo que exige unos ingresos mínimos al mes y un contrato laboral, como poco, de un año en una misma empresa. El propietario necesita garantías, por lo que también ha empezado a exigir certificados de "inquilino no moroso".

De esta manera, el arrendador tiene (más) garantías de que cobrará todos los meses, aunque estas condiciones dificultan la emancipación de los jóvenes, muchos con contratos precarios y temporales. Así que tienen que no les queda otra que compartir piso.

Esto ha provocado que en el último año se haya incrementado la demanda de habitaciones hasta un 24% -según los datos del portal inmobiliario Idealista-, un porcentaje que supera con creces la oferta, que solo ha crecido un 8% para unas habitaciones que de media cuestan unos 330 euros al mes. Y es que en Zaragoza es casi un milagro alquilar un piso completo por menos de 650 euros, independientemente del barrio en el que se busque.

Por otro lado, son los propios arrendadores los que prefieren la fórmula del piso compartido porque así se aseguran el acceso a la vivienda, un derecho que pierde cuando alquila el piso. Este detalle no es baladí porque, en caso de impago, pueden acceder al inmueble.

Los fondos de inversión ponen en ojo en Zaragoza

Esta modalidad resulta más interesante porque tiene mayor rentabilidad. De hecho, ha cogido impulso con la llegada de los grupos de inversión de Madrid, Barcelona o País Vasco, que han puesto en ojo en Zaragoza, con precios mucho más asequibles y con mayor rentabilidad. A estos fondos les interesan los contratos temporales, lo que, por otra parte, recuerda al modelo de los pisos turísticos.

No hay que pasar por alto que Zaragoza se ha convertido en un polo de atracción de inversiones milmillonarias, centrada principalmente en los centros de datos, que han despertado el apetito inversor en la comunidad de grandes fondos que ya piensan en las necesidades habitacionales que se van a producir en la capital y sus alrededores.

Si la escasa oferta no es capaz de satisfacer la demanda actual, se prevé que este problema se incremente todavía más, afectando, claro está, al precio que ahora ronda los 10,5 euros por metro cuadrado para el alquiler -según Idealista-lo que supone un 11% más que hace un año. Y sigue subiendo.