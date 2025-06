Polémica por el desalojo de personas sin hogar de la plaza del Albergue justo antes de un acto con Chueca y Azcón

El entorno del Albergue municipal de Zaragoza y el patio del Centro de Historias se han convertido en el hogar de decenas de personas que pernoctan allí y hacen su día a día ante la falta de recursos habitacionales en la ciudad. Sin embargo, este pasado martes se vivió un momento que no había ocurrido hasta ahora: la Policía Local desalojó a la gente sin techo de esta plaza para que los operarios de FCC pudieran proceder a limpiar toda la zona.

La casualidad quiso que ese desalojo de la plaza y su posterior limpieza se produjera en la misma tarde y minutos antes de que llegaran hasta el Centro de Historias el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, una coincidencia que, según criticó el concejal de ZeC Suso Domínguez, no es tal. "En el contexto de crisis habitacional actual nos encontramos ayer (por el martes) con una situación esperpéntica, cuando el Gobierno del PP ante un acto al que acudían la señora Chueca y el señor Azcón entre otros altos cargos procedió a desalojar con la Policía la plaza del Centro de Historias en la que viven habitualmente decenas personas sin hogar y además limpiaron toda la zona para que estuviera bien bonita y no se viera esta situación de pobreza que lleva viéndose desde hace meses, tal y como han denunciado los vecinos sistemáticamente", criticó el edil.

Desde el Gobierno municipal que encabeza Natalia Chueca explican que "la limpieza del martes fue una más" de las que se están realizando en la zona por petición de los vecinos. Eso sí, como novedad esta semana, los operarios de limpieza fueron acompañados por la Policía Local porque "desde FCC había trasladado que había zonas en las que no podían limpiar o acceder porque algunas personas se lo impedían".

Ante esta situación, "se decidió desde el Ayuntamiento de Zaragoza que la Policía Local ayudara a los trabajadores de la limpieza a desarrollar su trabajo" tanto para "desalojar" a las personas que allí viven "durante el tiempo de la limpieza la zona, como para escoltar si fuera necesario a estos trabajadores". A partir de ahora, aseguran fuentes del Gobierno municipal, "estas limpiezas con refuerzo policial se van a desarrollar una vez a la semana y se suman al resto que todos días se llevan a cabo en la zona", por lo que desvinculan estos hechos de la visita de Azcón y Chueca al Centro de Historias, un edificio que está justo al lado del patio en el que duermen decenas de personas.

Para ZeC, sin embargo, este no fue más que un intento de "esconder una realidad para que la señora Chueca y el señor Azcón puedan lucirse más en los actos a los que acuden". Se da la circunstancia además que, durante el desalojo de la plaza se produjo una tormenta, por lo que las personas sin hogar tuvieron que esperar "a la intemperie" hasta que pudieron volver a este campamento improvisado. "Es una situación realmente obscena, no es procedente y es una vergüenza que se intente barrer la pobreza de una zona debajo de una alfombra para que no estropee sus fotos", denunció Domínguez.