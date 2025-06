El césped de la 'mini Romareda' se regará con generadores mientras el Parking Norte espera la luz

Un campo de fútbol sin césped no tiene alma. El verde recién cortado, con sus correspondientes líneas de cal, dotan de una identidad propia a todos los estadios, máxime si están en obras. Basta con ver el aspecto y las expectativas en torno al Camp Nou, que pasó en pocos días de ver muy lejano su estreno, previsto para agosto, a darlo prácticamente por hecho. Todo, al menos en la parte visual, gracias al césped. Y con la mini Romareda, más de lo mismo. El estadio modular, la nueva casa del Real Zaragoza para las dos próximas temporadas, recibirá el próximo lunes los tepes, que trae la empresa Royalverd desde Cáceres.

En cambio, se da la circunstancia de que, durante sus primeros días, la hierba del estadio estará colocada sin tener todavía acceso a la red eléctrica. Por tanto, los operarios utilizarán grupos electrógenos (generadores) o, en su defecto, la propia luz de la obra para poder regarlo. La sociedad Nueva Romareda ha decidido que no hay tiempo que perder y, llegue a tiempo la conexión o no, el césped se instalará de inmediato para no retrasar más su puesta a punto, ya que hay que tener en cuenta que durante los primeros días no podrá pisarse.

En cualquier caso, la conexión eléctrica no tardará en llegar. De hecho, este mismo jueves Endesa va a realizar el descargo. Esto es, los empalmes a la obra civil, que ya está acabada en toda la parcela. Faltarán entonces los trámites de contratación, y la sociedad trabaja con la previsión de que la próxima semana ya esté la luz operativa en todo el Parking Norte de la Expo. Por tanto, los primeros días de la semana el nuevo césped se regará gracias a los generadores y, en cuanto Endesa le dé al interruptor, se conectará al sistema eléctrico de riego.

Estos dos pasos, césped y luz, son dos de los ultimísimos detalles que faltan para perfilar definitivamente la mini Romareda, que va a cumplir en tiempo récord con todos los plazos establecidos.Tanto es así que la recepción de la obra, el momento en el que la sociedad se hará cargo del campo, está programado para finales de la próxima semana o, a más tardar, principios de la siguiente, salvo contratiempos que ya no se esperan.

Últimos remates

Faltarán, eso sí, pequeños remates que todavía no estarán listos, pero que no afectan a la funcionalidad de la estructura modular que conforma el campo portátil del Actur. Por ejemplo, las lonas decorativas que recubrirán el exterior de la mini Romareda, en fase de diseño, y que en el anteproyecto estaban contempladas en blanco y azul. O algunas partes interiores, como los vetuarios o la zona hospitality, lo que corresponde al propio club.

O las torres de iluminación, el último de los elementos a tener en cuenta. En este caso, los operarios ya retiraron las luminarias de dos de los focos de La Romareda el pasado 26 de mayo y el próximo lunes quitarán los otros dos. Luego, estas bombillas pasarán a manos de LaLiga, que las calibrará entre finales de junio y principios de julio, antes de colocarlas en las nuevas torres del estadio modular, que ya están en el Parking Norte de la Expo.

