El PSOE denuncia un retraso "de más de tres meses" en las 2.000 ayudas del cheque familia de Zaragoza

El PSOE ha exigido este jueves al Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca que "resuelva de una vez las ayudas del cheque familia solicitadas por más de 2.000 familias zaragozanas para pagar las escuelas infantiles de los niños nacidos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023". Así lo ha expresado el concejal Guillermo Ortiz, quien ha asegurado que llevan un retraso "de más de tres meses".

Según los socialistas, es el segundo año consecutivo en el que la ejecución de estas ayudas se demoran, debido a la "manifiesta incapacidad de gestión del equipo de Natalia Chueca, más preocupado en atacar al Gobierno de España para escurrir el bulto de sus desaguisados, que en dar respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos”, ha lamentado.

Ortiz ha explicado que “en el artículo 19 de la convocatoria, se expresa que la resolución de las ayudas no podrá tardar más de tres meses desde la finalización del plazo de convocatoria de la ayuda del cheque familia. Y esta acabó el 16 de diciembre, es decir, ya llevamos cerca de tres meses desde que las familias tendrían que haber obtenido una respuesta por parte del Gobierno de Chueca”.

Por ello, el edil socialista ha considerado que el PP, “en vez de poner el foco en el Plan Corresponsables, puesto en marcha por un Gobierno socialista en España, intenta tergiversar la realidad y echar balones fuera cuando debería dedicarse a arreglar los desaguisados que sí son de su competencia y que, en esta ocasión, tienen que ver con nuestros niños y niñas de Zaragoza y sus familias”.

Más de 2.000 familias

Esta demora, ha insistido, "afecta a 2.000 familias que siguen pendientes de una ayuda que no llega". “No entendemos que si el curso pasado ya hubo una sobrecarga de trabajo por qué este año no se han tomado medidas. Tampoco entendemos que cuando la oposición señala este déficit, en el Patronato de Educación y Bibliotecas, en vez de darnos una solución, nos invitan a ir y conocer a los funcionarios que lo tramitan, intentando ponerles en el foco del problema, cuando en todo ellos son la solución”, ha criticado.

Ante esta situación, ha instado al Gobierno de Chueca “a que dejen de señalar continuamente al Gobierno de España para escurrir el bulto de su propia ineficacia a la hora de gestionar”, al tiempo que ha lamentado que “nos parece muy grave, y a las actas del Patronato de Educación y Bibliotecas de mayo me remito, que intenten poner el foco y la responsabilidad en el personal tramitador cuando, en todo caso, es responsabilidad del Gobierno de Chueca por su mala gestión”.

La previsión, en un mes

Como respuesta, la concejal de Educación Paloma Espinosa, ha recordado que “seguimos recibiendo alrededor de 2.300 solicitudes anuales. Eso describe claramente la validez de esta iniciativa, que ya el curso pasado llegó a 1.633 familias que cumplían los requisitos. La previsión es poder comenzar a ingresar las ayudas en un mes, aproximadamente".

"Una vez más, nos llegan críticas de una izquierda que ya no tiene dónde agarrarse: cuando pusimos en marcha las ayudas nos dijeron que solo subvencionábamos y no reforzábamos la red de escuelas infantiles. El tiempo ha demostrado que nosotros no elegimos, lo estamos haciendo todo, porque es lo que queremos para las familias y los niños y niñas de esta ciudad, trabajar por la igualdad de oportunidades y la conciliación”, ha concluido.