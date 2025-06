Rosales vuelve a protestar contra el solar donde irán 192 viviendas públicas: "Que se imponga el sentido común"

Los vecinos del barrio zaragozano de Rosales del Canal han vuelto a salir a la calle este domingo para mostrar su oposición a la futura construcción de 192 viviendas de alquiler asequible en una de las parcelas libres del barrio. El motivo de la polémica, que viene de varios meses atrás, reside en que el solar está destinado a equipamientos, y el Gobierno de Aragón, dentro de su plan Más Vivienda y en colaboración con el ayuntamiento, ha usado la fórmula dotacional para poder edificar ahí este lote de pisos públicos, cuyoa precio, mitigado por una línea de ayudas, oscilará entre los 450 y los 762 euros.

De hecho, hace tan solo unos días la DGA adjudicó a la constructora Urbania esta parcela, con la previsión de que las obras comiencen a principios de 2026 y las nuevas viviendas estén concluidas a finales de 2027. Hace unos meses, el propio consejero del ramo del Ejecutivo autonómico, Octavio López, acudió junto a miembros del consistorio al barrio para explicar la propuesta, aunque dejó claro que el solar elegido no iba a cambiarse. La oferta de Urbania permitió además ampliar la oferta final, ya que el lote salió a licitación con 160 hogares pero la constructora amplió ese número hasta los 192.

Pese a estas circunstancias, los habitantes de Rosales del Canal aseguran que no van a cejar en su empeño de evitar esta construcción, pues consideran que en el barrio y su entorno hay otros lugares más idóneos. Así lo explica el presidente de la asociación Entrelagos, Nacho Jordán, durante una concentración que a reunido a cerca de un centenar de personas: "Hay dos colegios cerca (Rosales y Zaragoza Sur) que no tienen equipamiento deportivo. Además, el Zaragoza Sur no tiene posibilidad de construirlo al lado, porque ya están edificando. Y apenas hay 100 metros hasta esta parcela".

Jordán afirma, además, que la concesión no es irreversible. Como ejemplo, dice, está el caso del centro cívico Distrito Sur, que en su día construyó la entidad Remar y que el consistorio lo recuperó, pago mediante, después de que esta hubiese construido el edificio que iba a emplear. "Se revirtió y se hizo un centro cívico, pero todavía hay espacio para completarlo, porque se nos está quedando pequeño", asegura.

Y es que, según denuncian los vecinos del barrio, también necesitarían un instituto público de Secundaria que incluyese ciclos de Formación Profesional. "Este año hay 32 chavales que se van a ir al IES Ítaca a hacer una FP, porque aquí no tienen esa posibilidad", añade Jordán. Una petición que, por cierto, hicieron llegar al Departamento de Educación de la DGA junto a varias ampas este pasado viernes. "Llevamos mucho tiempo con los niños estudiando en barracones, y este solar era educativo"; esgrime por su parte otra vecina, Alexandra Benito, vocal de la asociación Entrelagos.

Pisos "minúsculos y caros"

Pero la ubicación no es el único pero que el tejido social de Rosales pone a esta iniciativa habitacional. Según describen, los pisos van a ser "minúsculos y caros", con tamaños que irán de los 30 a los 40 metros cuadrados. Esta parte de la protesta ha sido representada con una performance, en la que los propios vecinos han dibujado en el suelo el tamaño que tendrán dichas viviendas públicas.

Por todas estas demandas, en la concentración se ha leído un manifiesto en el que se exigía que se "imponga el sentido común" y una "escucha activa" a los ciudadanos por parte de las instituciones. Además del centenar de vecinos, en la protesta había representantes del PSOE (la portavoz municipal Lola Ranera y el concejal Horacio Royo), Vox (la diputada autonómica Carmen Rouco), CHA (Chuaquín Bernal) e Izquierda Unida.