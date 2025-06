Las futuras previas en el estadio modular del Real Zaragoza: "La afición me pide que monte una barra"

El Real Zaragoza prepara su mudanza al estadio modular del Parking Norte de la Expo, que recibirá esta misma semana el césped y la luz y quedará prácticamente concluido. En el exterior de la parcela donde se ubica el campo portátil se incluirá una fan zone que se convertirá en el nuevo centro neurálgico de las previas para los aficionados zaragocistas.

Así, pese a que todavía falta por definir cómo será ese entorno (cuya urbanización estará concluida a finales de mes), ya comienza a haber sugerencias. Y algunas llegan desde la zona donde, durante las últimas décadas, se han concentrado los zaragocistas antes de los partidos.

"Estos dos años nos van a afectar bastante, por lo que nos gustaría que nos diesen la oportunidad de instalar algo en el Parking Norte", afirma Iñaki Muñiz, dueño de Terraza Los Porches, uno de los bares principales en la plazoleta trasera del Auditorio. De hecho, son esos mismos aficionados los que han sugerido a Muñiz esta solución. "Me piden que monte una barra portátil junto al modular, aunque de momento no sé nada", concluye.

El bar Terraza Los Porches de Zaragoza, ubicado junto a La Romareda, esta semana pasada. / Carla Greenwood

Mientras, a diez minutos del modular comienza una oferta hostelera que, además, está a apenas una parada en tranvía. Juan Cordero, dueño del Bar Orange, reconoce que espera un pico de gente durante estos dos años, aunque no sabe si lo podrá asumir. "No te miento si te digo que 60 o 70 clientes me han dicho que me prepare. Me encantaría poder atender a todos, pero ahora ya vamos hasta arriba", cuenta.

De hecho, la relación de este local con el fútbol ya se vive ahora. Concretamente, al término de los partidos. "Muchos regresan a casa en tranvía y cenan aquí", añade Cordero, quien sí está notando un repunte con las obras del estadio modular, ya que es un bar en el que habitualmente comen muchos de los operarios. "Se notará, seguro", concluye.