Todo lo que se sabe hasta ahora del futuro y nuevo Parque de Atracciones

El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza está cada vez más definido. El ayuntamiento de la capital aragonesa acaba de sacar a licitación los pliegos del concurso para adjudicar la gestión del recinto a una nueva empresa durante los próximos 50 años, un documento que establece toda una serie de condiciones a la compañía que quiera hacerse con el contrato. Y si bien es cierto que existen muchos elementos que se dejan a la voluntad del adjudicatario, el consistorio establece unos mínimos que permiten conocer ya hoy cómo funcionarán estas instalaciones.

En los pliegos, el ayuntamiento permite a los distintos licitadores que presenten su propio proyecto de parque de atracciones, pudiendo hacer y deshacer a su antojo siempre que así lo informen y que exista conformidad por la parte municipal. Eso sí, la empresa que se haga cargo de la gestión del recinto deberá invertir, como mínimo, 15 millones de euros, una cantidad que tendrá que estar ejecutada al 100% en los 5 años posteriores al inicio del contrato entre las partes.

Las atracciones

El gestor tendrá total libertad para montar las atracciones que considere. El proyecto de parque que presenten los licitadores será el apartado que más relevancia tenga en la evaluación que hagan los técnicos para determinar cuál es la oferta ganadora del concurso (35 puntos sobre 100). No obstante, el consistorio establece que deberán primarse las atracciones especiales (de gran envergadura o muy espectaculares), las infantiles y de mayores frente a las atracciones de habilidad, que son aquellas en las que se entregan premios en virtud del azar o la habilidad (dardos, pescar patitos...).

Asimismo, los pliegos permiten la posibilidad de que existan atracciones de pago dentro del parque, es decir, aquellas a las que no se pueda acceder a pesar de haber comprado la entrada al recinto si no se realiza un desembolso extra. No obstante, deberán "reducirse al máximo" este tipo de instalaciones, así como todas las actividades de pago. También pide el consistorio que se limite la instalación de hinchables.

El adjudicatario del contrato del parque tendrá a su disposición además todas las atracciones ahora existentes que son propiedad del ayuntamiento. Entre ellas están algunas míticas como la Casa Magnética, el Mississippi, el Ramsés, más conocido como La V, el Gran Tikal (los troncos de agua) y el Río Navajo (los rápidos), entre otras. El futuro gestor podrá decidir si se queda con ellas o si las desmonta.

Sin embargo, hay otras atracciones que todos los zaragozanos recordarán que son propiedad de los actuales gestores del parque, la familia Morte, por lo que su única opción para quedarse pasa por un acuerdo entre esta empresa y la que venga o por que los Morte vuelvan a hacerse con la adjudicación. Estas atracciones que peligran más son, la noria, el Revolution y las montañas rusas de La Mina o el Moncayo.

Los precios

Los pliegos dejan libertad al concesionario para "establecer los distintos tipos de tarifas de acceso al Parque de Atracciones". No hay máximos ni mínimos, pero sí que se valorará en el proceso de adjudicación del contrato aquellas ofertas que presenten unas tarifas más bajas.

También se valorará positivamente la existencia de distintos tipos de entrada y la bonificación a distintos colectivos, si bien será obligatorio que exista una tarifa reducida para los menores de 12 años.

Con respecto a la hostelería que habrá dentro del parque tampoco se establecen precios máximos, pero sí se pide que exista un puesto "de bocadillos, hamburguesas o similares" con precios "más populares" que dentro del restaurante. Asimismo, los pliegos permiten la celebración de bodas, bautizos y comuniones, así como eventos más grandes como San Pepe siempre que no interrumpan el calendario de apertura del recinto. Tendrán un aforo máximo de 5.000 personas.

Eso sí, los pliegos recuerdan que durante las Fiestas del Pilar el Espacio Zity tiene, por contrato, exclusividad para realizar grandes conciertos, por lo que durante los Pilares el Parque de Atracciones "no podrá celebrar espectáculos musicales con venta de entradas que superen un aforo de 3.000 personas o su hora de finalización sea superior a las 3.00 horas".

Las fechas y los horarios

El parque deberá estar abierto, como tarde, a principios de 2027, aunque para entonces falten por ejecutarse alguna de las inversiones comprometidas. El concurso premia, no obstante, que el proceso de traspaso de un gestor a otro se pueda realizar sin cerrar el parque salvo en los meses que ahora están fuera de la temporada de apertura, esto es de noviembre a marzo.

En el proceso de licitación se valorarán positivamente aquellas ofertas que incluyan un periodo mayor de apertura. Como mínimo, los pliegos establecen que el Parque de Atracciones abrirá, como mínimo, "todos los sábados, domingos y festivos comprendidos entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre", Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, además, esta obligación se amplía a los viernes. La hora de cierre en fin de semana se extenderá hasta las 2.30 horas de la madrugada.

El transporte

El gestor del Parque de Atracciones, a diferencia de lo que ocurre ahora, explotará los aparcamientos de los alrededores y cobrará por su uso. Con respecto al transporte público, el ayuntamiento se compromete a mantener "una línea regular de autobuses hasta las proximidades" de una de las entradas principales del recinto. Eso sí, el "déficit" de esta línea será cofinanciado por la empresa concesionaria y el consistorio. El primero deberá abonar anualmente 40.000 euros a las arcas municipales para garantizar la viabilidad del servicio.

Asimismo, el gestor del parque podrá pedir al ayuntamiento refuerzos especiales de autobuses, pero deberá hacerse cargo del déficit del servicio. Es decir, deberá pagar la diferencia entre el dinero recaudado entre los usuarios de esa línea y lo que realmente cuesta su puesta en funcionamiento.

Los pinos

Sin duda alguna, la protección de los Pinares de Venecia y el futuro de los ejemplares existentes en las parcelas que se han incorporado al Parque de Atracciones tras modificar el Plan General de Ordenación Urbana han sido los dos asuntos más polémicos de la tramitación del proyecto de renovación de este recinto lúdico. Según establecen los pliegos, el gestor del parque deberá abonar 80.000 euros al año para sufragar el mantenimiento y conservación de los pinos.

El consistorio además recuerda que el gestor del parque deberá cumplir con la ordenanza de Protección del Arbolado que, por ejemplo, establece que cuando se tala un árbol debe plantarse otro por cada dos años de vida que tuviera el ejemplar apeado.

Según consta en los pliegos, existen 1.060 árboles dentro del recinto vallado actual (713 de ellos en zonas de uso frecuente) y, además, hay 2.424 árboles más, la mayoría de ellos pinos, en las zonas de aparcamiento y caminos que se incorporan ahora al recinto del Parque de Atracciones.