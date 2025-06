División por el seguro ciclista en Zaragoza: del "debería ser como salir a andar" a la comparación con coches, buses y motos

La obligatoriedad (o no) de los seguros para circular en bici por Zaragoza regresó este martes al debate público. Lo hizo, eso sí, desde Madrid, donde una enmienda del diputado de CHA en Sumar Aragón, Jorge Pueyo, logró introducir un epígrafe que eximía a los ciclistas de contratar esa póliza de responsabilidad. Una decisión que, de facto, lleva la contraria a la ordenanza de Movilidad aprobada hace unos meses por el Gobierno del PP en Zaragoza, con el apoyo de Vox.

Este acuerdo fue recurrido hace unos meses por varios colectivos ciclistas al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que todavía debe pronunciarse al respecto. Pero, por ahora, una vez se ratifique el nuevo proyecto de ley a nivel nacional, esa norma es de rango superior y en principio dejaría sin efecto la obligatoriedad introducida en Zaragoza. Se trata, en cualquier caso, de una decisión que ha generado división de opiniones entre los usuarios de la capital aragonesa.

Los hay que están radicalmente en contra o a favor, sin peros, de que sea obligatorio. También hay voces que recomiendan hacérselo, aunque sin obligar a nadie. "Es importante y habría que hacérselo, aunque el que no quiera, siempre que conduzca con precaución, no debería estar obligado", expresa al respecto Fadi, quien usa la bici como método de trabajo. En su caso, como repartidor.

En esa misma línea se muestra Jesús, quien admite que tiene seguro para circular en patinete, aunque por el momento no había contratado el ciclista, ya que no es su medio de transporte más utilizado. "Si es tu vehículo habitual, creo que sí debería ser obligatorio", afirma, aunque matiza: "Si el coste no es excesivamente alto, creo que la gente se lo haría sin problema. Si han quitado la obligatoriedad significa que tenemos que seguir estudiando la situación. Quizá nos falte madurar un poco el tema".

Pros y contras

Inés sí es una "usuaria habitual" de la bici. La zaragozana emplea este medio para moverse por la ciudad y defiende la "utilidad" de contar con un seguro de responsabilidad civil. "Sobre todo, cuando hay accidentes. Y con los patinetes, lo mismo", dice al respecto, antes de lamentar la diferencia de criterios políticos. "Orden contra orden, desorden. Siempre pasa con la política, va un poco en función de las necesidades", suscribe.

Decenas de ciclistas protestan en Zaragoza contra la obligatoriedad de contratar un seguro / Laura Trives

También se muestra favorable a la obligatoriedad Virginia, abonada al BiZi. "Una manera de hacerlo obligatorio podría ser incorporándolo al coste del servicio público", razona. Además, argumenta su posición favorable llamando a la responsabilidad individual de cada usuario: "Es bueno que seamos responsables de lo que hacemos, como sucede con los vehículos a motor. Cada vez hay más gente que usa la bici y los patinetes, la circulación es bastante dense y a veces a velocidades superiores a las recomendadas".

Una opinión totalmente opuesta a la que manifiesta Federico. "Está bien que lo hayan quitado, porque creo que desincentiva el uso", señala. Por su parte, dice, estaba "a la espera" para decidir si se hacía o no la póliza, aunque insiste en que "ir en bici debería ser como salir a andar, para que se use más y se quiten coches y otros vehículos y así ser una ciudad más amable". Y, de paso, aprovecha para pedir mejorar la red zaragozana. "Hay puntos muertos, como el paseo María Agustín, y otros que están mal, como el del Camino las Torres. Puedes ir a la mayoría de sitios en bici, pero no estaría mal que ampliasen los carriles", concluye.