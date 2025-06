Qué está pasando con la mosca negra en Zaragoza: este es el motivo por el que todavía no ha aparecido

Por esta época del año ya son varios los que han sufrido la dolorosa y molesta picadura de la famosa mosca negra en la ribera del Ebro a su paso por Zaragoza. Esta primavera las cosas han cambiado porque, por ahora, no se ha hecho notar en la capital. ¿El motivo? Las lluvias registradas en los últimos meses, que han elevado el caudal del río manteniendo la corriente e impidiendo la aparición del las algas donde proliferan las larvas.

Desde la concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Tatiana Gaudes, explican que por ahora no ha sido necesario actuar en el Ebro, aunque sí que se ha utilizado ya larvicida en los ríos Gállego y Huerva, donde han detectado las primeras larvas de la temporada. De hecho, este miércoles se volverá a actuar en estos cauces y se tomarán muestras en el Ebro. "Las labores preventivas llevan el calendario habitual, pero este año no ha hecho falta utilizar ningún tratamiento en el Ebro", explican desde la concejalía, que no descartan tener que hacerlo en unas semanas.

Las crecidas de los ríos que se han registrado esta primavera han ayudado a limpiar los cauces de macrófitos, es decir, las plantas acuáticas en las que proliferan las larvas que acaban convirtiéndose en la molesta mosca negra. Esto, unido a que no se han registrado todavía altas temperaturas -salvo días concretos- de forma continuada, han retrasado su desarrollo.

Los técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública realizan cada 15 días un muestro para detectar la presencia de los macrófitos y analizar su evolución, comprando, en el caso de haberlo aplicado, la efectividad de los tratamientos.

Tratamiento con dron

Hace dos años que el ayuntamiento zaragozano utiliza una técnica muy particular, con drones, para reducir todo lo posible la presencia de este insecto. Los puntos más conflictivos se encuentran en la Expo y en entorno del Puente de Piedra, donde se acumula el mayor volumen de algas.

Para el tratamiento con dron, los técnicos emplean 100 litros de larvicida ecológico, mezclado con otros 100 litros de agua, que únicamente afecta a las larvas de mosca negra y que no tiene repercusión alguna sobre la flora y la fauna del ecosistema del Ebro.