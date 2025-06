Fuertes retenciones en los accesos a Plaza por las obras de conservación en la A-2 en Zaragoza

Desde primera hora de este lunes, varios ríos de vehículos inundan a baja velocidad el entorno de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), debido a las fuertes retenciones que generarán durante esta semana las obras de conservación en la autovía A-2 a su paso por el área metropolitana de la capital aragonesa.

Paciencia y resignación generalizada entre los conductores afectados. Piamuri Deffitt, al volante de una furgoneta de Europcar, viajaba de Madrid a Barcelona, con parada en Cuarte, cuando te ha topado de cruces con el monumental atasco. "No estaba enterado y parece que tenemos para un rato", explicaba el venezolano mientras respostaba en la gasolinera low cost de Bon Àrea.

Algunos como Fernando Lasheras no sé dirigen directamente a Plaza, pero sí a obras en el entorno de Garrapinillos. "Ahora me meteré por los caminos y espero que no me quede mucho tiempo esperando", indicaba.

Luis Gabás, vecino del Actur, se había acercado a repostar. "Vi ayer que podía haber retenciones y de momento no me ha afectado mucho. Voy a Puerto Venecia y ahí ya veremos...", señalaba