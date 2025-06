El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará un pleno extraordinario por la aparición de Gómez Gámez en los audios de Koldo y Santos Cerdán

La aparición de Alfonso Gómez Gámez, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, en las conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán investigadas por la UCO sigue coleando en la capital aragonesa. La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha avanzado este miércoles la celebración de un pleno extraordinario para que los cuatro grupos representados en el consistorio aborden la situación y el PSOE "dé la cara y explique" el panorama con Gómez Gámez.

Chueca, que ha participado en una movilización del PP reclamando una mejora en la financiación de las entidades locales, ha criticado que el PSOE mantiene "una posición de desprecio absoluto al Ayuntamiento de Zaragoza" al no retirar a Gómez Gámez de su cargo en el consistorio. "Es una tomadura de pelo, un escándalo", ha afirmado Chueca, que se ha preguntado por qué los socialistas "suspenden temporalmente de militancia a este concejal, pero no le suspenden de ser portavoz adjunto en el ayuntamiento".

Para la alcaldesa de Zaragoza, la respuesta del PSOE "no se corresponde con la contundencia de la que dicen hacer gala". Por ese motivo, Chueca ha asegurado que "no se va a quedar" sin actuar, como ya comentó hace un par de días en su balance de dos años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. "Los zaragozanos nos merecemos respeto", ha comentado Chueca, que ha pedido al PSOE "una suspensión temporal como portavoz adjunto, como mínimo" para Gómez Gámez. Yendo un paso más allá, la regidora ha llegado a pedir la entrega del acta de concejal "si fueran honestos y transparentes".

"No puede mantener su cargo como si no pasase nada", ha lamentado Chueca, que ha afirmado que el PP "no puede permitir" que Gómez Gámez siga siendo portavoz adjunto en el consistorio. "El pleno extraordinario es para que den la cara y nos expliquen cómo puede ser que esté vinculado al informe de la UCO y a esos casos que nos escandalizan a todos los españoles y mantenga su cargo", ha concluido la alcaldesa.