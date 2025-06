Las obras del paso interior de la A-68 con Z-40 en Zaragoza afectarán al tráfico durante una semana

Las obras del nuevo paso inferior en la intersección de la A-68 con la Z-40 en Zaragoza conllevarán afecciones al tráfico desde las 15.00 horas de este domingo y hasta el día 27 por el inicio de los trabajos de extendido de la capa de rodadura y señalización horizontal.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Transportes los cortes se producirán por fases, la primera de las cuales será entre las 15.00 horas del domingo y hasta las 5.00 horas del 23 y consistirá en el corte de calzada en sentido Castellón desde la intersección con la Z-30 (frente a la Facultad de Veterinaria). Se habilita únicamente el acceso desde la A-68 hacia el Camino de Enmedio.

Como alternativa se señalizará el desvío hacia la A-68 por Z-30 hacia el enlace del kilómetro 22 de la Z-40, donde existe señalización para acceder a la A-68 dirección Castellón.

La fase 2, desde las 15.00 horas del 23 de junio hasta las 5.00 horas del 24, se llevará a cabo de forma progresiva de modo que se cortará el ramal de salida de la Z-40 en el enlace del kilómetro 20 en sentido Castellón; el carril izquierdo en la vía de servicio de la margen derecha de la calzada sentido Castellón y el carril derecho en la vía de servicio de la margen derecha de la calzada sentido Castellón.

Alternativas

Como itinerarios alternativos a esta fase se señalizará en la Z-40, a la altura del kilómetro 22,8, el cierre de la salida 20 y el acceso alternativo por la salida 22 y desde esta por la Z-30 hasta la intersección con la N-232, donde ya existe señalización fija hacia A-68 Castellón.

En el caso de los cortes de carril izquierdo y derecho de la vía de servicio de la margen derecha de la calzada sentido Castellón no habrá itinerarios alternativos ya que se permite el paso por el carril no afectado en cada subfase de ejecución.

Entre las 15.00 horas del 24 de junio y las 5.00 horas del 25 se producirá, también con subfases, la tercera de esta intervención, que supondrá el corte de calzada en sentido Castellón entre los kilómetros 232,340 y 232,150; el corte de calzada en sentido Zaragoza entre el 232,400 y el 232,150, y el cierre de ramal de entrada en el enlace del kilómetro 232 en sentido Zaragoza.

Como alternativas se señalizarán el corte de carril derecho de la calzada sentido Castellón dirigiendo el tráfico a través de la vía de servicio hacia la salida 232 e incorporándose de nuevo al tronco por el ramal de entrada del mismo enlace y el corte de calzada dirigiendo el tráfico a través del ramal de salida 232 incorporándose a la vía de servicio por el ramal de entrada del mismo enlace en dirección Zaragoza.

También el cierre de la conexión entre glorietas y el cierre del ramal de entrada a la A-68 en dirección Zaragoza del enlace del kilómetro 232, dirigiendo el tráfico hacia el enlace del 230 para realizar el cambio de sentido y acceder por el tronco de laA-68.

Última fase

Para la fase 4, que se ejecutará entre las 15.00 horas del miércoles 25 hasta las 5.00 horas del 26, se cortará el carril izquierdo de la vía de servicio sentido Zaragoza entre los kilómetros 232,500 y 232,900 y el del carril derecho de la vía de servicio sentido Zaragoza entre los mismos, para lo que se señalizarán los cortes manteniendo los itinerarios habituales.

En esta misma fase se cortará además de la calzada de la vía de servicio sentido Zaragoza entre el 233 y el 233,600, para lo que se señalizará el cierre del ramal de salida 20 de la Z-40 y los destinos El Burgo/Alcañiz/Castellón/avenida Cesáreo Alierta por la salida 22 y desde allí hacia la Z-30.

En la glorieta, se señalizará el cierre de la vía de servicio dirección Zaragoza indicando itinerario alternativo por Z-40 SALIDA 22 y desde allí hacia la Z-30.

Entre las 15.00 horas del día 26 y las 5.00 horas del 27 se prevé ejecutar la fase 5 que incluye el corte del carril interior y de la glorieta del kilómetro 233 de la A-68, que mantendrán el itinerario actual circulando por el carril habilitado en cada caso.

También de forma progresiva se cortarán los ramales de conexión con la Z-40 en dirección avenida Cesáreo Alierta, de salida de la A-68 dirección Barcelona/Huesca/Logroño/Pamplona y de salida dirección Teruel/Madrid/Puerto Venecia.

En este caso como alternativa se señalizará el cierre del ramal de salida 20 de la Z-40 y los destinos El Burgo/Alcañiz/Castellón/ avenida Cesáreo Alierta por la salida 22, y desde allí hacia la Z-30, y en la glorieta, se señalizará el cierre de la vía de servicio dirección Zaragoza indicando itinerario alternativo por Z-40 SALIDA 22 y desde allí hacia la Z-30 (igual que en la fase 4).

Durante el cierre de la salida de la A-68 dirección Barcelona / Huesca/Logroño/Pamplona, se señalizará el acceso a la Z-40 en dirección Teruel/Madrid/Puerto Venecia y cambio de sentido por salida 22. Por su parte, durante el cierre de la salida dirección Teruel / Madrid/Puerto Venecia, se señalizará un cambio de sentido hacia Zaragoza/avenida Cesáreo Alierta y ruta alternativa por Z-30.

La obra consiste en la construcción de un paso inferior bajo la glorieta del enlace con la Z-40 que dé continuidad a la A-68. De esta manera los vehículos que, circulando por la A-68 no quieran acceder a la Z-40, no tendrán que circular por la glorieta, que quedará únicamente para aquellos vehículos que quieran cambiar de dirección (A-68 vs Z-40) o de sentido dentro de la misma vía.