Vecinos y comercios ante las obras del Camino de las Torres en Zaragoza: "Vaya lío que han armado. Hay para tiempo"

No reina la calma en el Camino las Torres de Zaragoza, más bien todo lo contrario. En las calles Salvador de Madariaga o Roger Tur interrumpe el sonido constante de una excavadora que demuele el asfalto y los viandantes se paran a ver las obras y, tanto ellos como los vehículos, deben modificar ligeramente su itinerario para cruzar la avenida. Es el trámite por los trabajos de renaturalización de las riberas del río Huerva, que incluirá hasta tres nuevos parques.

Se "usa mucho para venir de Marqués de la Cadena, de La Jota o de la avenida Cataluña" porque es "la más barata y la más rápida". Héctor es taxista y piensa en cifras, por deformación profesional, cuando habla del Camino las Torres de Zaragoza. Ahora, por los varios cortes existentes, tiene que dar "un rodeo" que dista de lo "óptimo", haciendo que "merezca la pena ir por otro sitio". "Creo que va para meses y no será algo rápido, aunque no será como la obra de Cesaraugusto que lleva cortado más de medio año", sostiene Héctor.

A su juicio, Camino las Torres es el "eje natural" para ir a "muchos sitios" y, de hecho, son los propios clientes los que le piden que vaya por esta arteria para "llegar antes". "No sé la cantidad de coches que pasan por aquí, pero igual es la segunda o la tercera calle por la que más circulan de todo Zaragoza", añade Héctor.

En imágenes | Las obras en el Huerva provocan cortes en el tráfico en Camino Las Torres / Laura Trives

El bar de Pedro Juan, el Café Montecarlo, hace esquina en el Camino las Torres con el cruce de Salvador Madariaga, justo en el corazón de las obras. Los clientes que degustan el desayuno procuran cerrar la puerta nada más entrar para evitar que penetre el ruido en el establecimiento. "Todo lo que altere la normalidad afecta, pero no es un problema magno", advierte Pedro, quien lleva 22 años al frente del negocio. A su parecer, "es imposible que una obra no afecte", sobre todo "por el ruido". En su caso, "como la circulación no es tan fluida", ha tenido "algún problema" con el "reparto de los hielos". Sin embargo, insiste, "hay problemas mayores que el sonido de una obra". Pedro tilda de "sinsentido" las reformas públicas que tiene justo en frente. "Podrían haber hecho viviendas para los del albergue con ese dinero. Hay cuatro mendigos en cada cajero cada noche. Y ese sí que es un problema", ratifica este trabajador.

"El ruido te pone dolor de cabeza"

"¿Lo oyes? Eso es lo que nos afecta", añade entre risas Germán, gerente de la Inmobiliaria Camino las Torres. "Como no tenemos un negocio de atención al público, que es un poco de oficina, a nosotros personalmente no nos afecta. Lo único el ruido, el 'tacatacatacataca', que te pone dolor de cabeza", asegura este trabajador cuyo comercio linda con las obras. Lo que pide Germán es, sobre todo, "que quede bonito".

También lo espera Carmen, una mujer vestida de azul añil que asegura que "solo" le molesta el ruido. "Lo demás lo tienen que hacer, pues adelante", añade esta vecina que trabaja por la zona de cuidadora y que no tarda en ponerse en la piel de quienes trabajan bajo el sol: "Como hace tanta calor, tienen que aprovechar la mañana", sostiene Carmen mientras señala al Huerva.

Ana Mari e Isabel, quienes ya lucen gafas de sol y llevan la compra hecha, viven cerca de estas obras, pero como no tienen coche, ni van en autobús, se desplazan "a todos los lados andando", no les afectan los cortes de tráfico. En la calle de Isabel, en Las Fuentes, "no hay obras", así que el ruido les es ajeno. "Vaya lío que han armado. Hay para tiempo, ¿eh?", clama con voz ronca Mari Carmen, cuyas obras de Camino Las Torres no le afectan directamente, pero sí que empatiza con las personas que lo pueden sufrir: "Por el ruido tiene que ser horroroso vivir aquí". No es casualidad, porque vivió reformas similares en primera persona: "Nosotros en Reina Fabiola cuando hicieron la calle también lo sufrimos", sostiene.