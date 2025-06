Las asociaciones vecinales del Rabal crean una mesa de trabajo para definir el futuro de la Estación del Norte

Más instalaciones de servicio que zonas de sombra. El Centro Cívico Estación del Norte y la explanada contigua, ubicados en el barrio de Jesús de Zaragoza, han sido objeto de debate "desde 2005", fecha en la cual se generó el centro cívico actual que, desde sus inicios, "debió ser un todo" a juicio del actual presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Jesús, Raúl Gascón. Ahora, veinte años más tarde, como "solo tienen quejas" han logrado dar "un primer paso" desde la Junta de Distrito. El pasado jueves 19 de junio constituyeron una mesa de trabajo para "empezar a debatir" sobre el futuro de la Estación del Norte.

La novedad es que un conjunto de vecinos del barrio, junto con el grupo Iniciativa Verde, han entregado este martes al registro del ayuntamiento 1.500 firmas recogidas en aras de solicitar el acondicionamiento de las explanadas de la Estación del Norte para convertir parte de los 14.000 metros cuadrados en una zona verde y un refugio climático "para todos los zaragozanos".

Una noticia que ha pillado por sorpresa a las asociaciones vecinales de ambos barrios afectados, el del Arrabal y el de Jesús, ya que no recoge su sentir mayoritario. "No estamos muy de acuerdo. Se puede conjugar todo, pero el que toda la explanada sea una zona verde no soluciona los problemas de equipamiento", sostiene Gascón. Asimismo, el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Rafael Tejedor, insiste en que estas firmas van "en paralelo" a su plan, pensado más a futuro y que poco tiene que ver con convertir esos metros en una zona verde. "Este barrio adolece de equipamientos con carácter de ciudad", coincide Tejedor, nombrando que aspiran a "un espacio más grande para la Junta de Distrito o un auditorio con 500 o 600 butacas para conciertos de mediano formato" que también.

"La explanada no es un espacio que se esté usando. Es una zona de paso entre la Avenida Cataluña hasta Sobrarbe", advierte Gascón. "En Pilares, desde hace dos o tres años, se hacen concierticos de tarde abiertos, pero no es tampoco lo que queremos", añade Gascón. Lo ideal, a su juicio, es ampliar el propio Centro Cívico creando "un edificio gemelo" en su lugar que contemple "la unión de los dos edificios con una marquesina en uve para crear una plaza interior" y que tenga en cuenta, por otro lado, la "ampliación del centro de mayores", pero que en cualquier caso "sea útil para todos".

Esta propuesta recuerda, en cierto modo, a la presentada ya en 2023 por la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, y que abogaba por establecer un nuevo corredor comercial, galerías artísticas y talleres y un espacio para eventos musicales, teatrales y cinematográficos. Ranera hablaba de un "espacio cubierto comercial" y ahora no se descartan equipamientos con fines "comerciales o deportivos" con un objetivo común con la proposición de hace dos años: "Que la Estación del Norte sea un lugar de encuentro cultural y artístico y un espacio de convivencia vecinal".

Dista mucho de la opción de que sea un refugio climático, afirman, y no ven factible "que se pusieran lonas de sombra o arbolado" porque "para invertir en algo tan efímero, preferimos que no se haga nada" y "para qué, si no se va a estar porque es todo tierra", señala Gascón a la par que nombra "el potrero, el parque infantil deteriorado" y la existencia de "una sola fuente escondida". De hecho, el portavoz del barrio del Arrabal apunta que este es "el que más metros cuadrados de zona verde tiene por habitantes" y nombra "el Parque de las Mujeres o el Parque del Tío Jorge". Por tanto, a su parecer los esfuerzos "deberían destinarse a conservar mejor las zonas verdes ya existentes". "Hagámoslo las riberas. Generemos refugios climáticos con arbolado en la zona de Macanaz", insta Tejedor.

Gascón, desde la Asociación de Vecinos del barrio de Jesús, aclara que "el único compromiso o pacto" que forjaron de manera unánime el pasado jueves fue la de "construir un aparcamiento subterráneo" con el fin de "paliar un problema visible" de falta de zonas de estacionamiento, lo cual "no incide sobre lo que luego se haga encima". Tejedor desde el Arrabal, pese a que conoce que la puesta en marcha es cuestión de "votos, tiempo e inversión", se muestra optimista con la mesa de trabajo que ya está en marcha porque "se empezarán a desbrozar iniciativas". Unas ideas, que esperan "ya cansados de tanto esfuerzo", acaben recogidas en un documento entre septiembre y octubre que traslade ya de forma más palpable la reforma de la Estación del Norte al Ayuntamiento de la ciudad, concretado en un "Plan Director" o, al menos, en un proyecto consistente a largo plazo.