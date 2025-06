Los vecinos vuelven a protestar por la nueva pasarela del Huerva: "No soluciona ni minimiza el problema"

Los vecinos de la calle Viva España de Zaragoza no han quedado satisfechos con las respuestas del ayuntamiento a su centenar de alegaciones al proyecto de regerenación del río Huerva, cuya segunda fase acaba de licitarse por 25,5 millones y que incluye una nueva pasarela peatonal que conectará Manuel Lasala con La Luz, en un tramo que afecta directamente a las nuevas viviendas que se construyeron junto al cauce.

El motivo de las quejas reside en que este puente supondría, según los vecinos, varias afecciones tanto estéticas (se crearía un gran muro de hormigón) como prácticas (alegan que la pasarela pasaría a unos pocos metros de los bajos, invadiendo su intimidad). Desde el área de Urbanismo subrayan que las soluciones propuestas por los vecinos, que fundamentalmente hablaban de eliminar esta pasarela y trasladarla, eran inviables técnicamente, aunque se muestran abiertos a intervenir ligeramente en el diseño de la infraestructura para minimizar su impacto.

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a los vecinos, que han emitido un escrito mostrando su "profundo malestar y rechazo", y han asegurado que "no cumple" la palabra dada por los responsables del ayuntamiento en una reunión mantenida hace dos semanas, en la que estuvieron los concejales Víctor Serrano y Pilar Cortes, además de técnicos municipales. Según los vecinos, el consistorio se comprometió a "estudiar el cambio de ubicación", algo que finalmente no será posible, y a convocar una nueva reunión que, de momento, no se ha producido.

En cuanto a las opciones mencionadas por el ayuntamiento de bajar de altura o acortar la pasarela, las limitaciones de la CHE "solo permitirían rebajar la pasarela 50 centímetros", como reza el documento, por lo que "no soluciona ni minimiza el problema". Además, los vecinos afirman que dichas opciones ya fueron rechazadas en la última reunión. Por último, el escrito destaca que la pasarela "no afecta a los fondos europeos", al no estar vinculada "a ninguno de los objetivos del proyecto". "No nos oponemos al proyecto, pero no puede hacerse a costa de perjudicar a los que vivimos aquí. Europa no va a permitir que no se respeten los procesos participativos", concluyen.