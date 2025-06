La alcaldesa de Zaragoza confirma que Ibercaja dará nombre al campo modular y a la Nueva Romareda

Ibercaja pondrá nombre al estadio modular donde el Real Zaragoza disputará las dos próximas temporadas y también a la Nueva Romareda. "El banco más importante de Zaragoza ha apostado muy fuerte por quedarse el naming”, ha asegurado este miércoles la alcaldesa de Zaragoza y presidenta de la sociedad La Nueva Romareda, Natalia Chueca, en una entrevista en Aragón TV en la que ha confirmado la información adelantada por este diario la semana pasada.

El acuerdo sellado entre la sociedad promotora del nuevo campo (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Real Zaragoza) y la entidad bancaria se dará a conocer en los próximos días, ha apuntado la regidora de la ciudad, que, prudente todavía, no ha querido citar expresamente a Ibercaja.

Lo que ya está decidido es que el nuevo patrocinador pondrá su nombre al campo modular que será el hogar de 20.000 zaragocistas hasta mediados de 2027. La fórmula elegida es Ibercaja Estadio, o Estadio Ibercaja, algo que se dará a conocer antes de la inauguración oficial de la infraestructura deportiva, que estrenará el Real Zaragoza con un partido amistoso a finales del mes de junio.

Lo que no está cerrado todavía es el nombre que Ibercaja y la sociedad pactarán para la nueva Romareda. Faltan todavía dos años para que el nuevo campo esté construido y listo para albergar partidos y eventos, por lo que los actores no tienen prisa alguna por cerrar un nombre, que no tendría por qué llevar de forma explícita el nombre de Ibercaja en la denominación del nuevo campo. El tiempo dirá en qué términos se cierra el acuerdo.

La otra incógnita de este acuerdo es la cantidad económica que desembolsará el banco aragonés por el contrato publicitario que le permitirá dar nombre al campo de fútbol municipal. La sociedad mixta que promueve la construcción del estadio lanzó una consulta abierta y no vinculante en la que hablaba de ingresar 600.000 euros al año por el 'naming' si el Real Zaragoza seguía en la Liga Hypermotion y hasta un millón si ascendía a Primera. Sin embargo, la propuesta de Ibercaja estaba hasta la semana pasada por debajo de estas expectativas.

Lo que esta decisión permitiría es dar encaje por fin a un cuarto actor aragonés en el proyecto del nuevo estadio, algo en lo que las instituciones públicas implicadas llevan trabajando el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza desde que el Real Zaragoza anunció que no iba a sufragar la construcción del campo, como se comprometió el grupo liderado por Jorge Mas cuando adquirió la propiedad del club. Desde entonces, las dos instituciones intentaron sin éxito que Ibercaja entrara en el accionariado de la sociedad, como hizo Kutxabank con el nuevo San Mamés, por ejemplo.

Poner nombre a los estadios es la nueva línea de negocio que se ha impuesto en los últimos años en los estadios de los equipos más potentes de Europa, como el caso del Spotify Camp Nou del FC Barcelona, el Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid (antes fue Cívitas y Wanda) o el Allianz Arena del Bayern de Munich. Y, desde hace mucho más tiempo, el modelo implantado en grandes pabellones estadounidenses, como el Staples Center de Los Angeles o el caso de American Airlines, que ahora pone el nombre a la cancha de los Dallas Mavericks después de hacerlo durante años en la pista de los Miami Heat.