Gómez Gámez sí asiste al pleno ordinario, aunque ya no como portavoz adjunto del PSOE Zaragoza

Era una de las incógnitas y ha quedado resuelta rápidamente. El concejal socialista Alfonso Gómez Gámez ha asistido al pleno municipal ordinario del Ayuntamiento de Zaragoza, tras su polémica aparición en el informe de la UCO sobre el caso Koldo. Lo ha hecho, eso sí, ya sin ocupar su anterior cargo, el de portavoz adjunto del grupo municipal socialista, cargo al que renunció voluntariamente a la espera de que se resuelva el expediente que le ha abierto el PSOE.

Desde el principio, Gómez Gámez ha defendido su inocencia, aunque ha optado por esta decisión a la espera de que se esclarezcan los hechos. Simbólicamente, más allá de que la renuncia ha sido efectiva este jueves, la nueva situación del PSOE en el consistorio se ha hecho palpable con un Gómez Gámez sentado en un sitio que, hasta ahora, no lo había utilizado, en la otra esquina de la portavoz Lola Ranera. Hasta ahora, se sentaba a su izquierda al ser su número 2.

Cabe recordar que el pasado martes se celebró un pleno extraordinario en el que Gómez Gámez fue protagonista, por varias alusiones en las mociones que el PP había presentado tras su aparición en el informe de la UCO. Ese día, el concejal socialista optó por no asistir.

En principio, no está previsto que el socialista tenga ninguna intervención a lo largo de este jueves, ya que como portavoz adjunto no tenía asignada ninguna comisión. Asimismo, el PSOE no ha nombrado un nuevo número dos para Lola Ranera y no tiene previsto hacerlo en el corto plazo, ya que también van a esperar a la resolución de los hechos.