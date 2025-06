Tensión entre Chueca y los vecinos de Valdefierro por la línea 24 con más de cinco llamadas al orden: "Hemos retrocedido 20 años"

Era la última moción de un extenso pleno municipal, pero ha sido sin duda la más polémica. La sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Zaragoza de este jueves se cerraba con una propuesta del PSOE en la que se pedía la restitución de la línea 24, transformada hace unos meses en dos circulares que ya no daban servicio a Valdefierro. A cambio, el consistorio amplió las rutas de la 36 y la 38, pero la solución no ha convencido a los vecinos, que han vuelto a manifestarse en el salón de plenos, provocando momentos muy tensos con la propia alcaldesa, Natalia Chueca, que ha llamado al orden en más de cinco ocasiones e incluso ha llegado a avisar de una posible expulsión.

En su propuesta, defendida por el concejal socialista Chema Giral, los socialistas exigían la vuelta de la línea 24 en los nuevos pliegos del bus. "Es la única línea que han suprimido", ha enfatizado Giral, que ha recordado que era una de las rutas más usadas. Antes, había intervenido Juliana Algaba, de la asociación cultural Paisanos de Campillo de Llerena de Valdefierro, con una intervención muy crítica en la que ha afirmado que "el precio de la 24 se pagará en las urnas". "Hemos retrocedido 20 años", ha sentenciado la vecina, que ha anunciado la creación de una plataforma pra exigir dicho regreso.

El momento de mayor tensión ha llegado cuando ha comenzado la intervención del edil de Vox, David Flores, que ha pedido a los vecinos que "no se dejen engañar por el PSOE". Unas palabras que desde las bancadas han interpretado como un insulto, provocando una intervención marcada por las interrupciones. En este caso, Chueca ha tenido que intervenir hasta en cuatro ocasiones. Primero, para echar un capote a Flores, al afirmar a uno de los vecinos que "nadie le ha llamado tonto". En la última de ellas, visiblemente molesta, ha enfatizado: "Esto no es un diálogo. Les pedimos que escuchen en silencio y con respeto, compartan o no lo que se dice. Si no, tendré que llamar al orden y desalojarlos".

El termómetro, ya por las nubes, ha continuado con la explicación de la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha reivindicado los acuerdos alcanzados con las asociaciones del barrio, en un momento en el que ha pedido "respeto". "¿Pueden callarse? ¿Puedo intervenir con el mismo respeto con el que les he escuchado?", ha dicho, apoyada por una nueva llamada de atención de la alcaldesa. Después, Gaudes ha reseñado que los datos apoyan las circulares, ya que subraya que los viajeros se han incrementado en un 7,7% este año y las nuevas líneas mueven a 27.000 personas diarias.

En cualquier caso, el retorno de la 24 no es una opción en estos momentos para el consistorio, que ya ultima los nuevos pliegos. La moción socialista ha contado con el apoyo de Zaragoza en Común y la abstención de Vox, por lo que los votos en contra del PP han provocado que decayese.