Chueca no cierra la puerta a la ampliación del tranvía en Zaragoza: "Estamos estudiándolo"

Zaragoza se ha marcado el reto de alcanzar los 800.000 habitantes. Para ello, en primera instancia, se necesita, sobre todo, suelo. En ese aspecto, la capital aragonesa no parece que vaya a tener problemas, ya que cuenta con una importante bolsa aún por urbanizar en Arcosur, además de otras parcelas que aspiran a reconvertirse en residenciales e integrarse en la escena urbana de la ciudad. Una vez delimitados estos desarrollos, el siguiente reto es ofrecer una red de servicios públicos adecuada a las nuevas necesidades de la ciudad. Y en ella, el transporte público juega un papel clave.

En ese sentido, la alcaldesa Natalia Chueca no querido ha cerrado la puerta a una posible ampliación del tranvía hacia los barrios del sur de la ciudad. Así se desprende de sus palabras en el desayuno informativo organizado este viernes por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con motivo del ecuador de su mandato. "Tenemos una moción aprobada en la que se nos pedía elaborar un estudio, y en ello estamos. Pero no tiene por qué ser con tranvía, puede ser con autobuses, con un tranbús...", ha señalado al respecto.

Una opinión extensible a una hipotética segunda línea, en su día descartada por Jorge Azcón pero que puede salir a la palestra de nuevo en el caso de que Zaragoza siga expandiéndose. Aunque, por el momento, Chueca prefiere optar por la prudencia y dejar claro que la del tranvía no es la única opción. "Tenemos uno de los mejores tranvías de España y, ahora mismo, no tenemos otras necesidades de ese volumen que puedan necesitar una segunda línea", ha expresado, para después argumentar: "Si la ciudad sigue creciendo habrá que estudiarlo, pero se trata de una infraestructura muy rígida y que supone mucha inversión. De hecho, todavía tenemos mucha deuda pendiente de la primera línea".

Y es en este punto en el que la regidora ha querido matizar que, en caso de necesitarse una "ampliación o cualquier alternativa", lo que tiene claro el consistorio es que la inversión "no podría recaer sobre las arcas municipales". Además, posteriormente ha mencionado que hay que estudiar el mercado y determinar si existen "alternativas más económicas, flexibles, sostenibles y cómodas" que una segunda línea del tranvía.

El futuro de la movilidad

La movilidad se trata, en cualquier caso, de uno de los principales retos a los que debe hacer frente el ayuntamiento en los próximos años, sobre todo si se cumplen las previsiones de crecimiento demográfico y geográfico. En esa línea, el área de Movilidad está a la espera de una decisión definitiva respecto a los nuevos pliegos de la contrata del bus urbano, que previsiblemente saldrán a licitación en septiembre, como ha admitido la propia Chueca este viernes.

Con todo, los documentos están ya definidos y pueden salir en cualquier momento, aunque este retraso se debe a la petición del comité de empresa de esperar a que se cierre el nuevo convenio que ahora negocia con Avanza. El TSJA ya tiene esa solicitud por parte del consistorio y, tal y como ha admitido Chueca, lo normal es que dé el visto bueno a ese pequeño aplazamiento.

Por último, la alcaldesa también ha hecho referencia al resto de modelos de movilidad presentes en la capital aragonesa. "Me acusaban de que me iba a cargar la bici pública, cuando solo dije que estudiaríamos su situación. Y no solo la hemos hecho eléctrica, con una mayor dotación, sino que vamos a hacer que en julio llegue a todos los barrios y distritos", ha concluido.