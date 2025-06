Las rebajas de verano dan el pistoletazo de salida en Zaragoza: "Venía a por un pantalón corto y he picado muchas otras cosas"

Aunque oficialmente las rebajas de verano no empiezan hasta el 1 de julio, muchos son los comercios de Zaragoza que cuelgan, ya desde este jueves, los carteles con el 30, el 50 y hasta el 70% de descuento en artículos de moda, calzado y accesorios. Lo cierto es que el final de mes sumado al calor abrasador de las calles de la capital aragonesa, animan a los transeúntes a entrar a las tiendas y a "picar" artículos con descuentos. Algunos clientes buscan ahorrar en looks más veraniegos, mientras que otros ya se adelantan a la temporada invernal.

"Es lo mejor. En verano comprar cosas de invierno y en invierno, porque eso lo rebajan lo que más", asegura Pilar, quien ha aprovechado su día de fiesta en el trabajo para "venir a por algo de rebajas". En realidad, esta zaragozana "quería un pantalón corto" y ha "picado otras cosas" que se le han puesto por el camino. "En la tienda Algo Bonito, de donde vengo, había un 20%. Y en Mango que también he entrado había productos rebajados un 40%. No está mal", sostiene Pilar.

Albarracín, Teruel y, para acabar el tour, Zaragoza. Es el itinerario que ha hecho José junto a su familia, el mismo que ahora descansa con dos bolsas entre las piernas frente a El Corte Inglés del Paseo Independencia y que está "aprovechando estos primeros días de rebajas". "Para ser el segundo día hay que aprovecharlo. Ayer tocó calzado y hoy toca ropa", asegura José. Entre el 30% y el 50%, aparte del "descuento por trabajador" le supone un aliciente a este catalán que viene de Tarragona.

Descuentos de hasta el 50% en una tienda de bikinis de Zaragoza por las rebajas de verano, este viernes. / Rubén Ruiz

"Yo siempre compro en rebajas", sentencia Ana. Sin embargo, esta vez no ha tenido tanta suerte. "Hemos venido a dar una vuelta porque necesitábamos algo en concreto, pero no hemos encontrado nada en rebajas. Hemos comprado a precio normal", advierte Ana. Su opinión es que "la ropa ahora está bastante más barata" en general y, por eso, "la rebaja tampoco te hace ahorrar tanto dinero". Con todo, Ana sale con su bolsa roja de Bershka junto con otra "mucha gente" que está comprando. "Me supongo que sí que se notará y a la gente le viene bien la rebaja", concluye.

Fátima se ha dejado "un poquito más de lo previsto" en la compra de la mañana de este viernes y "como estamos a final de mes" lo ha notado especialmente en su bolsillo. "Ha dolido más", sostiene. Esta joven venía buscando "un poco de todo" porque se va el sábado de viaje, y aunque no tenía ningún artículo en mente, en su bolsa ya reposan "una camisa y un pantalón" a falta del vestido que aún no ha encontrado a un precio "convincente". Su truco, asegura, es "esperar a la cuarta rebaja", ya que "todavía está todo caro".

Kelpie y Kira no van con el objetivo de comprar nada, simplemente caminan cerca de los escaparates. "Hoy no, pero claro que en estos días algo caerá seguro", advierte Kelpie. En su cabeza está la adquisición de "cosas para verano" como "bikinis para la piscina", ya que "ahora que son rebajas" será "más fácil encontrar algo". "Los descuentos siempre son en las mismas fechas, así que te puedes apañar para comprar siempre en rebajas". Se refiere a las otras temporadas de invierno, mid season, el conocidoBlackk Friday o las Navidades.