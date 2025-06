Jesús Morte: "Nuestro proyecto permite ampliar el Parque de Atracciones de Zaragoza sin necesidad de talar árboles"

¿En qué situación se encuentra el Parque de Atracciones de Zaragoza?

Tenemos en balance una inversión de 14 millones de euros. Hace 52 años, cuando todavía se pagaba en pesetas, hicimos de un paraje yermo un vergel. En algunos casos hasta tuvimos que meter dinamita, porque había zonas que eran mallacán puro. De las atracciones del inicio, solo queda la montaña rusa. El resto tienen solo 20 años. Mucha gente nos pregunta qué vamos a poner nuevo, pero es que una montaña rusa, de las grandes, vale hoy 1,6 millones de euros.

Acaban de presentarse los nuevos pliegos. ¿Qué opinión le merecen?

Los pliegos de hace 52 años tenían 17 hojas que ahora se han convertido en más de 100. Solo ese dato da una idea de que son unos pliegos muy complejos, y para mí son demasiado normativos. Se han añadido aspectos que la sociedad ha asumido como propios, como la protección de la naturaleza, la huella de carbono, la accesibilidad, las nuevas normativas de incendios… Una serie de normas que me parecen bien, pero que encarecen todo.

¿Van a volver a presentarse?

Estamos en ello y queremos presentarnos, pero nos lo han puesto muy difícil. Muy muy muy difícil. Vamos a tratar, por todos los medios, presentarnos. Va a ser mi último acto heroico por la empresa familiar, porque ya tengo 80 años y no me falta ni pasión, ni ganas. Creo que en 20 días más habremos expurgado, y digo expurgado, los pliegos. Los números salen demasiado ajustados, porque el canon se ha multiplicado.

El canon actual llegó a judicializarse, y ahora se han añadido nuevas cifras que exigen un mínimo de 70.000 euros al año, además de otros 80.000 para conservar los Pinares de Venecia o 200.000 para renovar las instalaciones.

Los 70.000 son variables, luego también hay 40.000 para el autobús y esos 200.000 no está muy claro cómo se administran. Porque pone que cada cinco años ese dinero se acumula para nuevas inversiones. Pueden ser 200.000, 300.000 o cero, porque en cinco años nada se queda obsoleto. El canon variable, los 70.000 euros, pueden llegar a ser 150.000 o 180.000 euros con nuestros números actuales. Nos estamos metiendo en casi 500.000 euros, cuando ahora pagamos, por decisión judicial, 50.000 más los 20.000 del déficit del autobús.

A eso hay que sumar la inversión mínima inicial de 15 millones.

Nuestro trabajo tiene que ser tratar de que sea rentable. Vamos a conformar una sociedad con una serie de empresas y sociedades de Zaragoza y acometeremos esa inversión mínima, porque si nos vamos a una inversión superior los números no salen. Me da la impresión de que el estudio de viabilidad tiene que tener, por fuerza, algún error. No lo conozco, pero por lo que he oído a los distintos grupos políticos y lo que se desprende del propio pliego, a mí me gustaría conocerlo.

¿Cómo es ahora mismo la relación con el Ayuntamiento de Zaragoza?

Mi relación con el ayuntamiento es de guante blanco, no en vano soy Hijo Predilecto de la ciudad. ¿Cómo me voy a enfadar con ellos? En absoluto, y pase lo que pase la relación será la misma, salvo que haya circunstancias ajenas a mi voluntad.

En el pliego se restringen los aforos de las actividades recreativas paralelas a la actividad principal del parque. ¿El parque sería viable sin esa oferta alternativa?

No. Se ponga quién se ponga y cómo se ponga. Imposible. Perderíamos dinero, como pasa en todos los parques de atracciones de España. Todos.

Jesús Morte, presidente del Parque de Atracciones de Zaragoza, esta semana en la entrada del complejo. / Rubén Ruiz

¿Qué tiene Zaragoza para ser una de las pocas ciudades en la que este tipo de parques siguen funcionando? Porque la mayoría acaban cerrando, sin entrar en otro tipo de macrocomplejos como puede ser Portaventura.

Bueno, pero en Portaventura el parque pierde dinero, lo que pasa que en conjunto no. De hecho, hay un fondo que había dado una señal para invertir 1.000 millones y se han echado atrás. En Zaragoza, el secreto es la familia Morte. No hay otro. Como en todo, las personas son los protagonistas de determinadas actuaciones. Yo, prácticamente, vivo aquí, hasta hace poco tenía a un hijo aquí y tengo un equipo en el que el mayor tiene 38 años y que llevan 20 conmigo. No hay otro secreto, la familia Morte.

El modelo va a seguir siendo familiar. ¿Le ve futuro a medio largo plazo?

Desde mi humilde opinión, creo que Zaragoza tiene que seguir con el ideario del parque actual. Es decir, eventos familiares (comuniones, bautizos, cumpleaños…) y 10, 12 o 14 fiestas al año. Zaragoza no da para más.

El complejo se va a ampliar en su extensión. ¿Era necesario?

No le puedo contar nuestro proyecto, porque nos lo copian (ríe). Pero vamos a presentar un plan al ayuntamiento aceptando que tenemos que coger parte del pinar, pero con una variación importante. Vamos a tratar de que la reserva arbórea sea suficiente para no causar un daño ecológico. En definitiva, ocuparemos todo, pero vamos a dejar, prácticamente, la mayoría de los pinares.

No va a haber talas significativas, entonces.

Eso es. Luego no sé si habrá que talar tres, pero nuestra idea y nuestro proyecto permite ampliar el parque sin la necesidad de que los árboles desaparezcan.

¿Qué le ha parecido toda la polémica en torno a los Pinares de Venecia?

Si se talan 2.000 árboles, me parece normal que las asociaciones protesten. Pero creo que tanto Ángel Lorén (teniente de alcalde) como José María Ruiz de Temiño (director general de Proyectos Estratégicos) han ido a los barrios a explicar el tema, y debemos esforzarnos para que ese daño sea el mínimo posible. Y en esa línea va nuestro nuevo proyecto.

De las atracciones actuales, 19 pasarán a ser municipales y otras 20 son suyas.

En nuestro nuevo proyecto, aprovechamos las atracciones grandes. Solo en la montaña rusa ya metemos 400.000 euros de reforma. El objetivo de este concurso es la modernización, construcción y explotación del parque de atracciones. Se reformarán todas las atracciones. El barco del Mississippi, por ejemplo, vamos a tirarlo completo por dentro, aunque el barco va a permanecer. Pero hacemos un recorrido nuevo, con trucos nuevos, con hologramas, quizá con actores… Y además, en los cinco primeros años pondremos ocho atracciones nuevas. También vamos a hacer una instalación fotovoltaica que tiene más de 2.000 metros cuadrados, por lo que parte de la electricidad que se va a consumir en el parque la genera esa nave. Si no fuera porque el cumplimiento normativo es de un coste económico importante, iríamos adelante sin problema. Pero lo estamos mirando muy detenidamente porque, insisto, el pliego es durísimo.

El año pasado se cerró con más de 200.000 visitantes. ¿Qué estimación creen que sería necesaria para que el nuevo parque de atracciones sea rentable?

Tendrá mucho que ver lo que cobremos por las entradas. Los tres o cuatro primeros años serán jodidos, pero si todo va bien, a partir del quinto necesitaríamos un mínimo de 250.000 visitantes, aunque esperamos llegar de 280.000 a 300.000.

¿Cerrarían en 2026 si se adjudican el nuevo contrato?

No. Mantendríamos el personal y haríamos todas las obras de tal manera que el complejo continúe abierto. Y eso podemos hacerlo porque las atracciones son nuestras. Sería bueno que el ayuntamiento definiera qué va a pasar con las obras de urbanización exterior. Es un error pensar que terminamos en noviembre y en marzo de 2026 esté hecho el parque, porque es imposible. No habremos conseguido ni los permisos. Hay muchos temas danzando y de los que no tenemos una respuesta definitoria.

Noria del Parque de Atracciones de Zaragoza. / Rubén Ruiz

¿En quién debe fijarse Zaragoza?

Hombre, me gustaría parecerme a Efteling (de Países Bajos, uno de los más visitados de Europa), pero es imposible (ríe). No llegamos a esos datos aunque hagamos aquí un Portaventura. La verdad es que no tengo ningún modelo más allá del que hemos usado a lo largo de estos 52 años, en el que no hemos tenido problemas, con una plantilla fija y gente que nos pide que no cambiemos. Por ahí van los tiros del nuevo parque que hemos diseñado.

En estos 52 años, ¿cómo ha sido la adaptación a las nuevas realidades que han ido surgiendo?

El cambio lo define ya un pliego que pasa de 17 hojas a más de 100. Estoy de acuerdo en cumplir las normas, pero el problema es que todo eso se traduce en dinero. Es una maraña de cosas. La sociedad es más exigente de sus derechos y sabe perfectamente qué es lo que le corresponde. La cuestión es que las administraciones tendrían que asumir parte de ese costo normativo, pero han trasladado todo a la parte empresarial. Pero no me falta el ánimo, voy a seguir.