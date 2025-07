Calor sofocante en el centro de salud de Valdefierro: consultas sin aire acondicionado que superan los 30 grados

Calor, calor y más calor. La comunidad aragonesa, y el país entero, deja atrás el que ha sido el mes de junio más cálido de la historia y el comienzo de julio tampoco se ha quedado atrás. En el centro de salud de Valdefierro de Zaragoza lo han sufrido -y lo sufren- de primera mano, con consultas que han llegado a estar a 34 grados y sin soluciones aparentes ante una situación de riesgo tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Este miércoles de mañana nublada, dentro del consultorio, el termómetro marcaba 31 grados.

Rosabel Villares, coordinadora de Enfemería del centro de salud de Valdefierro, explica que el aire acondicionado no funciona en las instalaciones -ni en consultas ni en sala de espera- y señala que, aunque se ha tratado de hacer distintos arreglos, este no se puede reparar. La consecuencia es que a lo largo de estas últimas semanas hayan alcanzado los 31 grados en las consultas de la parte de arriba del centro de salud, lo que ha generado repercusiones en la salud de los profesionales sanitarios. "Yo me he puesto mala y, por ejemplo, una compañera enfermera que está embarazada no puede acabar su jornada de mañana por el calor", sostiene.

Y la situación, subraya, no es nueva. Villares explica que arrastran este problema desde tiempo atrás. De hecho, hace dos años recibieron un Informe de Riesgos Laborales porque las consultas médicas alcanzaban los 34 grados. Esta temporada volvieron a solicitarlo pero les indicaron que, como las instalaciones no habían cambiado, el resultado iba a ser el mismo: temperaturas altas y riesgo para los pacientes y profesionales sanitarios. "Tenemos estructuras de Atención Primaria que se caen a cachos y nadie las cuida", afirma la enfermera, que añade: "Se está incumpliendo la normativa de riesgos laborales en los centros de salud".

Villares indica que, para cambiar la instalación del aire acondicionado, Sanidad debe aprobar un presupuesto. "Hace dos años este proyecto se cayó, y ahora habría que esperar hasta enero y ahí veríamos si lo cambian", apunta. Desde el Departamento de Sanidad les han proporcionado ventiladores para cada consulta y han llevado pinguinos de aire acondicionado a tres de ellas. La coordinadora señala que en estas últimas "se está bien", pero sostiene que los ventiladores resultan insuficientes. "En las primeras horas de la mañana tira que te va, pero a partir de las 12.00 o 13.00 horas ya no se puede estar", remarca. Tampoco las salas de espera están refrigeradas, y el centro de salud ha puesto abanicos para tratar de aliviar del calor a los pacientes.

"Mi jefa más directa lo entiende y nos da las recomendaciones que puede, como que procuremos acabar pronto el turno y que no salgamos a la calle con mucho sol", cuenta Villares, que se ajusta a estas advertencias para evitar riesgos. "Ahora estoy haciendo domicilios y me voy con mi coche aunque me tenga que pagar yo la gasolina porque, sino, cuando llego al centro de salud estoy reventada", ejemplifica. Ella anima a los pacientes a que pongan reclamaciones para denunciar la situación.

La coordinadora de Enfermería muestra su preocupación ante esta situación, todavía más después de conocerse que solo en el mes de junio ha habido 17 muertes en Aragón atribuibles a las altas temperaturas. "Llega un momento en el que no sabes que hacer. Este lunes y martes ha sido horroroso", sostiene. Y eso que todavía están por delante los meses más cálidos del verano. "Nos queda julio y agosto. En 2022 nos pasó lo mismo y nos murimos de calor", recuerda.