Zaragoza invertirá casi 2 millones en reformas y mejoras en 54 colegios públicos

El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá este verano un total de 1,8 millones de euros para ejecutar 86 actuaciones en 54 colegios públicos sitaudos en 18 distritos y barrios rurales de la ciudad. Se trata de la Operación Coles, cuyo objetivo es ejecutar trabajos de mejora para el mantenimiento y la adecuación (limpieza, energía y mantenimiento) de los centros educativos de la ciudad.

La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha visitado este miércoles el centro público de Educación Especial Alborada, donde ha recordado que el ayuntamiento "se hace cargo de los costes de limpieza, energía y mantenimiento correctivo o preventivo" de estos edificios.

Tanto el importe de la inversión como el número de centros que se beneficiarán de estas actuaciones podría ser mayor, dado que el ayuntamiento se ha reservado fondos para obras más urgentes o de última hora.

También ha anunciado que los trabajos que se ejecutan desde el consistorio no pueden superar los 50.000 euros por actuación ni tampoco abordar elementos de nueva construcción, dado que "no pasarían el visto bueno del Servicio de Intervención municipal, ya que se considerarían inversiones, una competencia que no está en manos municipales”

No obstante, sumando toda las líneas presupuestarias (limpieza, energía y mantenimiento), en el mandato entre 2011 y 2015, la inversión total fue de 21 millones de euros; entre 2015 y 2019, se desembolsaron 51,8 millones; en la legislatura posterior (2019 -2023) se subió la cifra hasta los 62,1 millones (de los que 9 millones son obras de mantenimiento correctivo en verano).

En el ecuador del actual mandato, la cifra económica destinada a colegios ya alcanza los 50 millones, según ha desgranado Chueca.

Desde 2023, el Gobierno municipal destina 11,2 millones de euros solo en mantenimiento (preventivo, correctivo ordinario y correctivo extraordinario) de los 88 centros escolares, compuestos de 215 edificios, de Educación Infantil y Primaria que hay en la ciudad. De estos, en este 2025 son 3.753.000 euros en obras que son actuaciones destinadas a paliar o solucionar problemas de mantenimiento derivados de la edad de los edificios como pintura, baños o averías.

Obras en 18 distintos y 6 barrios rurales

Por distritos, en el Actur, se actuará en los centros Hermanos Marx, Cortes de Aragón, Alborada y José Antonio Labordeta; en La Almozara, en Jerónimo Zurita; en Casco Histórico, en Tenerías y Santo Domingo; en el Centro, en José de Calasanz, Joaquín Costa, Miraflores y Gascón y Marín; en Delicias, en Ana Mayayo, Aljafería, Andrés Manjón, José María Mir, Monsalud, y Ciudad de Zaragoza; en El Rabal se trabajará en el Hilarión Gimeno, Tío Jorge, Cándido Domingo, La Estrella, Eugenio López y López, La Jota, Zalfonada, y Lucien Briet; en Las Fuentes, en Julián Sanz Ibáñez y Las Fuentes; en Oliver, en Fernando El Católico. Jerónimo Blancas y Tomás, y Ramiro Solans; en San José, en el Tomás Alvira, Calixto Ariño y María Moliner; en Santa Isabel, en Guillermo Fatás; en Distrito Sur, en Rosales del Canal, Valdespartera y Río Sena; en Torrero, en Luis Vives y el Sainz de Varanda; y en Universidad, en César Augusto, Cesáreo Alierta, Doctor Azúa, Margarita Salas, Recarte y Ornat, Rincón de Goya y Basilio Paraíso.

En los barrios rurales, los centros en los que se actuará serán el Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos, en Ángel Escoriaza de Cartuja Baja, en Hermanos Argensola de Montañana; en Pedro Orós y Juan Pablo Bonet de Movera, y en Andrés Oliván de San Juan de Mozarrifar

Iniciativa 'Adapta tu Patio'

Por otra parte, el ayuntamiento está impulsando la iniciativa Adapta tu Patio, que consiste en naturalizar los recreos de colegios públicos de la ciudad para mitigar los efectos del cambio climático. El programa, como ha recordado Chueca, tiene como objetivo de crear espacios "más habitables y saludables" en los centros escolares, a través de vegetación y zonas de sombra "que atenúen las temperaturas y al mismo tiempo fomenten la biodiversidad”.

Las obras se dividen en dos campañas: patios de verano, que se hacen ahora; y de invierno, se harán en diciembre. Los tres patios de verano son Marcos Frechín, Emilio Moreno Calvete y Joaquín Costa. En invierno será el turno de Alborada y Domingo Miral.

Por útlimo, la alcaldesa ha afirmado que en estos momentos “ya están hechas las sesiones de diálogo y participación con los cinco centros educativos seleccionados y en los que se invertirán 250.000 euros.