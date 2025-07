Diversity at Work LGBT+ convierte a Zaragoza en el epicentro de la diversidad del colectivo en el trabajo en España

Diversity at Work LGBT+, evento empresarial y social en el que cinco personas pertenecientes a los diversos colectivos representados en las diversas letras LGBT+, cuentan de manera informal su proceso de outing personal y profesional, contribuyendo así a la normalización de la diversidad LGBT+ en el trabajo y creando referentes en el mismo, ha celebrado una nueva edición en Zaragoza.

Bajo el lema “Si no tú,...¿quién?” con más de 200 personas presentes en Etopia, procedentes de más de 100 empresas y de más de 40 entidades públicas y privadas, la edición 2025 ha superado todos los récords. Y precisamente el lema de este año “Si no tú,..¿quién?” ha sido una llamada no sólo a las personas del colectivo LGBT+ sino también a todas aquellas personas que tienen curiosidad, ganas, pasión por la diversidad en cualquiera de sus significados.

Este año Diversity at Work LGBT+ Zaragoza 2025 ha dado paso por un lado a los estudiantes universitarios y de formación profesional con la presencia de Sam Gasca, un chico trans, que ha contado cómo en su plena juventud las decisiones personales y laborales que ha debido tomar ya hablan de una madurez que sin duda ha sido necesario escuchar y apreciar.

De la misma manera, y por primera vez en Diversity at Work LGBT+ Zaragoza, el evento ha contado con la presencia de una empresaria aragonesa, Bárbara Lázaro, que ha relatado su proceso de outing personal y profesional en el entorno empresarial aragonés. La presencia de Barbara acompaña la imprescindible presencia de empresarias y empresarios en el evento, no sólo como público sino también como ponentes.

Avanzando en estas novedades, Pablo Sarrión, joven albacetense procedente de un pueblo de apenas 2.000 habitantes, ha contado lo que supone salir del armario personal y profesionalmente en el entorno rural. Y es que igualmente como novedad este año el entorno rural se hace presente de manera especial junto al entorno urbano. Pablo tiene y ha tenido una vida diversa, en lo rural, el lo urbano, en lo político, en lo empresarial. una vida no exenta de problemas y dificultades que siempre ha saldado con mucho sentido del humor y optimismo.

Y finalmente Raúl Rubio, funcionario de la Administración Pública, ha aportado la vivencia del colectivo en el ámbito de la función pública, que tampoco se había visto en ediciones anteriores de Diversity at Work LGBT+ Zaragoza. Raúl ha contado con orgullo su pertenencia a la Administración Pública como una garantía del ejercicio de sus derechos.

Además, una pontente sorpresa: Sonsoles Monterrubio. Es madre de Sam Gasca, su aportación ha sido una de las más emocionantes del evento. Por primera vez un familiar de una persona trabajadora, ponente de Diversity at Work LGBT+ Zaragoza, se ha subido al escenario para arrojar luz sobre cómo una familia vive el proceso de outing personal y profesional de un ser querido. Con la presencia de Sonsoles Monterrubio, Diversity at Work LGBT+ Zaragoza abre un nuevo colectivo a tomar en consideración en su desarrollo como son las familias, con la firme intención de vincular trabajo y conciliación de la vida personal y profesional, en el que sin duda la vivencia de quién se es y cómo se vive es determinante.

Camino Cubría Senior Director HR en Adidas Iberia ha manifestado su compromiso con Diversity at Work LGBT+ Zaragoza tras esta nueva edición, una vez más como patrocinador Gold: "Participar en Diversity at Work LGBT+ Zaragoza ha sido una experiencia profundamente enriquecedora para adidas. Este encuentro nos ha permitido fortalecer nuestro compromiso con la inclusión y el respeto, así como compartir buenas prácticas con otras organizaciones que también creen en la diversidad como motor de cambio. Nos llevamos grandes aprendizajes, inspiración y la certeza de que seguir trabajando por entornos laborales inclusivos es más necesario que nunca".

Nuria Muro, Responsable de Comunicación de Libelium, insiste: "Es siempre inspirador escuchar las experiencias de diferentes realidades LGTBIQ+ en el entorno laboral. Refuerza nuestra creencia de que abrazar la diversidad no es solo una cuestión de justicia, sino una ventaja estratégica que impulsa la creatividad y el éxito. Esperamos seguir apoyando iniciativas que defiendan la inclusión LGBT+ y contribuyan a un panorama profesional más diverso y vibrante".

Y finalmente, Meritxel Laborda, codirectora de Océano Atlántico, explica: “Participar en Diversity at Work LGBT+ Zaragoza ha sido una experiencia profundamente enriquecedora. Más allá de los aprendizajes técnicos y la empatía de las intervenciones de lo humano, nos llevamos la certeza de que el verdadero cambio en los entornos laborales empieza en la calidad personal de las relaciones. Escuchar, compartir experiencias y tejer redes entre entidades diversas nos recuerda que la diversidad debe gestionarse, y eso pasa también por el cuidado la visibilidad, la celebración y el respeto. En Océano Atlántico salimos de este encuentro reforzadas en nuestro compromiso con una cultura laboral inclusiva, consciente y profundamente conectada con las personas”.