Primark confirma la fecha oficial de apertura de su tienda en Grancasa

Primark ha anunciado este jueves la fecha oficial de la esperada apertura de su nueva tienda en Grancasa, uno de los principales espacios de compras de Zaragoza. Como avanzó este diario será a finales de mes, lo que marcará un hito en la trayectoria del centro comercial del barrio del Actur, que ha cumplido su 28 aniversario en 2025, además de ser una de las principales novedades que vivirá este año el sector comercial de la ciudad.

La cadena irlandesa de moda se convertirá en la locomotora del complejo cuando suba la persiana, un desembarco al que sumarán otras novedades a lo largo de este segundo semestre con nuevos inquilinos, cambios de locales y proyectos que pretenden dar un enfoque más experiencial al complejo.

Cajas de autopago y un amplio catálogo

Con más de 2.000 metros cuadrados de espacio comercial en una sola planta, la nueva tienda ofrecerá la "fantástica experiencia en tienda por la que Primark es conocida y apreciada", señalaron fuentes de la cadena internacional de moda en un comunicado.

Los clientes de Primark Grancasa podrán comprar una amplia gama de productos, desde artículos básicos de uso diario hasta las últimas tendencias en moda, belleza, ocio y hogar. La nueva tienda Primark en Zaragoza contará además con cajas de autopago y cajas tradicionales.

La tienda número 66 en España

La tienda número 66 de la compañía de retail en España abrirá sus puertas el viernes 25 de julio. Ubicada en el centro comercial Grancasa, será el segundo establecimiento tienda de Primark en la ciudad, tras el del centro comercial Puerto Venecia.

Primark asegura que está comprometida en "ofrecer productos más sostenibles al alcance de todos". La compañía ya ha conseguido que el 66% de su ropa esté fabricada con materiales reciclados o de origen más sostenible, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2030.

La compañía no detalla sorprendentemente el número de trabajadores que tendrá la nueva tienda, a la que serán trasladadas varias trabajadoras del centro de Puerto Venecia. No obstante, el proceso de selección de personal no ha finalizado, ya que cuenta con "puestos aún disponibles" tanto a tiempo completo como parcial de dependiente o asistente de venta (retail assistant) y escaparatista (visual merchandising). Quienes estén interesados en trabajar en Primark, pueden visitar la web de empleo para ver todas las oportunidades disponibles.

“La llegada de Primark a Grancasa representa un hito en nuestro proceso de reposicionamiento y refuerza el papel del centro como destino comercial de referencia en Zaragoza", ha afirmado Susana Betrán, directora de este centro comercial, quien ha destacado que se trata de "una apuesta estratégica que enriquece el mix de oferta y fortalece el vínculo con la comunidad local”.

Expansión y plan de inversión

Primark ya emplea a más de 10.000 personas en toda España y se enorgullece "de priorizar a sus empleados para darles el apoyo que necesitan para su desarrollo profesional".

Al igual que la reciente apertura de su tienda en Lugo, el nuevo Primark de Grancasa es también un proyecto adicional a la inversión de 100 millones de euros anunciada por la compañía en noviembre de 2022, que incluía planes para abrir más tiendas. Siete de las ocho nuevas tiendas ya están abiertas, a las que seguirá Jaén Plaza.

“Estamos deseando recibir a nuestros clientes y compañeros de equipo en nuestra nueva tienda en Zaragoza, en el centro comercial Grancasa", ha afirmado Esther de las Heras, directora de ventas de Primark Iberia. "Estamos muy contentos de ampliar nuestro porfolio de tiendas en todo el país, creando empleo y dinamizando las economías de las comunidades locales en las que operamos", ha añadido.